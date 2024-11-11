Белорус вернулся в Минск из-за границы и лишился почти половины заработка в аэропорту 8 11.11.2024, 17:39

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Cам сообщил таможенникам, сколько везет денег.

Истории о том, как приезжающие в Беларусь из-за незнания или недопонимания лишаются крупных сумм денег на границе, регулярно мелькают в СМИ, но люди продолжают совершать одну и ту же ошибку, и таких случаев не становится меньше. Очередной пример нашелся в банке судебных решений: на этот раз из-за формального нарушения правил свои деньги потерял спортивный тренер, работавший за границей. Административное дело рассматривалось в суде Октябрьского района Минска, пишет «Зеркало».

Минчанин Константин (имя вымышлено) работал тренером по легкой атлетике в Федерации атлетики Кувейта. У мужчины начались проблемы со здоровьем, и он решил вернуться на родину. До Минска добирался рейсами с пересадкой через одну из восточных стран. При себе у него была внушительная сумма денег наличными: 17 272 доллара США, а также 115 беларусских рублей, 420 турецких лир и 7,25 кувейтского динара — в эквиваленте все это составляло 17 364 доллара.

Подойдя к таможенной зоне около 8 часов утра, Константин оказался перед выбором: «красный» или «зеленый» коридор. И совершил ошибку. Несмотря на информационные стенды и голосовые объявления о правилах декларирования наличных денег, он подошел к «зеленому» коридору, предназначенному для тех, кому нечего декларировать.

Хотел спросить

Мужчина ждал, пока освободится ближайший таможенник, но тут его подозвали в соседнее окно. Константин сразу честно сообщил там, что везет более 17 тысяч долларов. Его перенаправили в «красный» коридор для досмотра, где и была обнаружена вся сумма, которую он и не думал скрывать.

На тренера тут же составили протокол о недекларировании перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС физическими лицами денежных средств (ч. 2 ст. 15.5 КоАП; она предусматривает штраф от 5 до 30 базовых величин с конфискацией денег или без нее).

В суде Константин объяснял, что знал о необходимости декларировать суммы свыше 10 тысяч долларов. По его словам, он лишь подошел к линии входа в «зеленый» коридор, не переступая ее, и остановился, так как хотел уточнить порядок декларирования, а затем приблизился к сотруднику таможни, чтобы спросить, где ему можно задекларировать деньги.

Тренер также рассказал суду, что был вынужден вернуться в Беларусь из-за проблем со здоровьем. Все деньги, которые он вез, были его честным заработком за рубежом. Мужчина отказывался признавать себя виноватым в нарушении закона.

Формальности важнее

Однако таможенники предоставили все доказательства того, что формально нарушение все же было. Камеры наблюдения зафиксировали, что Константин все-таки пересек запретную черту «зеленого» коридора. При этом было видно и то, что он сам сообщил о том, сколько везет денег, и не пытался ничего скрыть.

Адвокат Константина просила суд проявить снисхождение. Она указывала, что у Константина не было никакого умысла прятать деньги, он сам сообщил об их наличии, имеет проблемы со здоровьем и инвалидность, никогда прежде не нарушал закон.

Однако суд был непреклонен. По нормам ЕАЭС, проходящий границу должен сам выбрать таможенный коридор и сам факт пересечения линии входа в «зеленый» коридор уже считается заявлением об отсутствии предметов для декларирования. А суммы свыше 10 тысяч долларов требуют обязательной письменной декларации.

Представительница Минской региональной таможни особо подчеркнула: если человек хочет проконсультироваться по вопросу декларирования денег, он должен сразу идти в «красный» коридор. При этом перед входами в коридоры размещены стенды со списком товаров, подлежащих декларированию, а по громкой связи постоянно транслируются соответствующие объявления.

Вердикт и апелляция

В итоге Константина признали виновным в недекларировании валюты. Суд не нашел смягчающих обстоятельств.

Мужчине назначили штраф в 10 базовых величин (на тот момент 320 рублей), а главное, конфисковали 7364 доллара — ту часть суммы, которая превышала разрешенный лимит провоза без декларации.

Тренер обжаловал это решение в Минском городском суде. Он требовал учесть отсутствие злого умысла, происхождение денег, содействие таможенным органам, его положительные характеристики и финансовое состояние, наличие инвалидности, настаивал, что допустил нарушение «вследствие стечения тяжелых обстоятельств» ввиду проблем со здоровьем.

Константин настаивал, что первое решение суда было необоснованным и односторонним, и просил отменить конфискацию денег — оставить лишь штраф.

Однако Мингорсуд, убедившись, что мужчина пересек черту «зеленого» коридора, назвал все его доводы о намерении задекларировать деньги «несущественными». Было признано, что решение первого суда справедливо, а наказание «отвечает целям административной ответственности» и уже учитывает все личные обстоятельства тренера.

«Оснований для отмены либо изменения вынесенного судом постановления в отношении К. не имеется», — говорится в апелляционном определении.

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