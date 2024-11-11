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Эксперт рассказал, что может принудить Путина к переговорам

  • 11.11.2024, 17:53

Есть определенные риски для РФ.

Сейчас РФ имеет определенный запас сил, что позволяет Путину давить на многих направлениях фронта. Об этом рассказал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире «Еспресо».

Он считает, что сейчас Путин не намерен становиться на путь переговоров.

«Путин испытывает определенный кураж ввиду того, что значительное количество живой силы и техники противника позволяет давить на многих направлениях линии фронта. Но при этом есть и определенные риски для РФ, потому что, с одной стороны, кардинально выросли потери оккупантов. Если за 2022 год мы говорили, что средние потери врага в сутки составляли в пределах 200 человек, а в 2023 году - около 500-600, то в этом году говорим о показателях в 1000-1500 за один день боевых действий», - анализирует военный эксперт.

При этом Згурец добавляет, РФ имеет определенный запас ресурсов, однако их недостаточно для того, чтобы выдержать длительные и широкомасштабные военные действия.

«На текущем этапе враг будет пытаться прежде всего действовать как в последний день, использовать все имеющиеся силы и средства, чтобы как можно дальше продвинуться и создать предпосылки для переговоров, если они будут, на максимально приемлемых для себя условиях», - добавляет эксперт.

Он предполагает, что сейчас, по логике Путина и российского военного руководства, отсутствуют основания для проведения переговоров.

По словам эксперта, переговоры могут начаться в случае особого давления со стороны США на Россию, но динамика освещения переговоров Трампа с Путиным выглядит несколько странной.

«Речь идет об определенных уступках, решениях, которые скорее должны быть сделаны за счет Украины, а не РФ. Думаю, такой подход не устроит нашу сторону, наше военно-политическое руководство», - подчеркнул Сергей Згурец.

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