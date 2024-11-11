Боррель: ЕС передал Украине более 980 тысяч снарядов

Боррель: ЕС передал Украине более 980 тысяч снарядов1
- 11.11.2024, 18:25
В целом до конца года будет предоставлено более 1,5 миллиона боеприпасов.
Европейский Союз поставил Украине более 980 тысяч снарядов для войны с Россией и планирует преодолеть отметку в 1 миллион до конца этого года, заявил сегодня глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель. Первоначально ЕС планировал поставить 1 миллион 155-мм артиллерийских снарядов до марта 2024 года, но позже официальные лица заявили, что производственных мощностей недостаточно для достижения этой цели.
«Я знаю, что мы взяли на себя обязательства достичь этого уровня к весне — и нам это не удалось. Но мы можем сделать это до конца года», — сказал Боррель в интервью «Европейской правде».
Напомним, что Украина также увеличивает внутреннее оборонное производство, пытаясь снизить свою зависимость от военной помощи союзников и обеспечить своевременные поставки.