Боррель: ЕС передал Украине более 980 тысяч снарядов 1 11.11.2024, 18:25

Боррель

В целом до конца года будет предоставлено более 1,5 миллиона боеприпасов.

Европейский Союз поставил Украине более 980 тысяч снарядов для войны с Россией и планирует преодолеть отметку в 1 миллион до конца этого года, заявил сегодня глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель. Первоначально ЕС планировал поставить 1 миллион 155-мм артиллерийских снарядов до марта 2024 года, но позже официальные лица заявили, что производственных мощностей недостаточно для достижения этой цели.

«Я знаю, что мы взяли на себя обязательства достичь этого уровня к весне — и нам это не удалось. Но мы можем сделать это до конца года», — сказал Боррель в интервью «Европейской правде».

Напомним, что Украина также увеличивает внутреннее оборонное производство, пытаясь снизить свою зависимость от военной помощи союзников и обеспечить своевременные поставки.

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