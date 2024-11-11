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«А как же на ней ездить, что ГАИ скажет?»

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  • 11.11.2024, 18:33
  • 2,298
«А как же на ней ездить, что ГАИ скажет?»

В Беларуси продают необычную машину «как из комикса».

Найти машину с необычной окраской кузова довольно трудно. На днях такую выставили на продажу в Барановичах, пишет bar24.by

На популярном автосайте продают машину, которая своим окрасом выделяется на фоне остальных в Барановичах. Благодаря необычному дизайну автомобиль выглядит сошедшим со страниц комикса. Хотя по факту это обычная Skoda Fabia 6Y.

В объявлении даются все технические характеристики автомобиля — 2000 год, механика, 1,4 л бензин (метан), пробег — 346 281 км. А также описывается, какие работы в машине производились и какие расходники менялись.

Однако помимо этого автор объявления дает ответ на самый важный вопрос, который может возникнуть у желающего купить такую «мультяшную» машину.

«Если вас интересует момент: «А как же на ней ездить, что ГАИ скажет? Как техосмотр пройти?» Цвет зарегистрирован официально, заменен техпаспорт. Техосмотр пройден пару дней назад, поэтому в этом нету никаких проблем», — говорится в объявлении.

За свою необычную машину владелец просит 19984 рубля. Или порядка 6000 долларов в эквиваленте. Автор объявления пишет, что с продажей машины не торопится.

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