«А как же на ней ездить, что ГАИ скажет?»3
- 11.11.2024, 18:33
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В Беларуси продают необычную машину «как из комикса».
Найти машину с необычной окраской кузова довольно трудно. На днях такую выставили на продажу в Барановичах, пишет bar24.by.
На популярном автосайте продают машину, которая своим окрасом выделяется на фоне остальных в Барановичах. Благодаря необычному дизайну автомобиль выглядит сошедшим со страниц комикса. Хотя по факту это обычная Skoda Fabia 6Y.
В объявлении даются все технические характеристики автомобиля — 2000 год, механика, 1,4 л бензин (метан), пробег — 346 281 км. А также описывается, какие работы в машине производились и какие расходники менялись.
Однако помимо этого автор объявления дает ответ на самый важный вопрос, который может возникнуть у желающего купить такую «мультяшную» машину.
«Если вас интересует момент: «А как же на ней ездить, что ГАИ скажет? Как техосмотр пройти?» Цвет зарегистрирован официально, заменен техпаспорт. Техосмотр пройден пару дней назад, поэтому в этом нету никаких проблем», — говорится в объявлении.
За свою необычную машину владелец просит 19984 рубля. Или порядка 6000 долларов в эквиваленте. Автор объявления пишет, что с продажей машины не торопится.