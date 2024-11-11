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Reuters: Война приближается к концу

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  • 11.11.2024, 18:38
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Reuters: Война приближается к концу

Следующие месяцы на фронте будут критическими.

Следующие четыре-пять месяцев на фронте будут ключевыми и определят позиции, с которыми обе стороны выйдут на мирные переговоры. Об этом пишет Reuters со ссылкой на собеседников в Киеве.

Высокопоставленный украинский чиновник, с которым на условиях анонимности говорили журналисты, сказал, что возвращение Дональда Трампа в Белый дом сосредотачивает умы Киева на возможном завершении войны.

«Эта зима является критическим моментом... Я надеюсь, что война приближается к концу. Прямо сейчас мы определим позиции обеих сторон в переговорах, начальные позиции», - сказал чиновник.

В частности украинцы также ждут, кого Трамп выберет на ключевые должности в сфере безопасности и обороны, чтобы узнать, как он будет формировать политику в отношении Украины. Например, уже известно, что в новую команду Трампа не войдет бывший госсекретарь Майк Помпео, которого в Киеве считают проукраинским.

Киевский чиновник сказал, что после победы Трампа «менее вероятно» приглашение Украины в НАТО, и признал, что существует риск сокращения военной помощи при Трампе.

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