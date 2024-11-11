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В 60 км от Минска сдают дома на сутки по цене отдыха на Канарских островах

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  • 11.11.2024, 18:46
  • 1,946
В 60 км от Минска сдают дома на сутки по цене отдыха на Канарских островах

Почему так дорого?

В TikTok-аккаунте о путешествиях belarus360 рассказали про отдых в новых домиках на воде. Они находятся в загородном комплексе «Шишки» — это в 60 километрах от Минска. Стоимость аренды может вас удивить, пишет CityDog.

Что это за домики в «Шишках»?

Домики с посуточной арендой открылись только в ноябре. В них есть большие террасы и панорамные окна с видом на озеро, поэтому, как сказала блогер, «ощущение, как будто приехали на море».

Внутри каждого дома две комнаты: на первом этаже находится гостиная и небольшой санузел, на втором — спальня.

Стоимость посуточной аренды — 800 рублей. Внутри есть все необходимое для комфортного отдыха, даже полотенца, тапочки и халаты; кухни и холодильника нет, но завтраки входят в стоимость проживания.

В комментариях пользователи недоумевают: почему так дорого?

В комментариях пользователи, мягко говоря, не разделили восторга авторов видео и считают, что такая стоимость за сутки совсем не оправданна:

«Ну, я вообще не понимаю: за что такие деньги? Ни бани, ни сауны, ни бассейна! Сиди смотри на унылое озеро и жди солнца за 800 руб.»; «Ребятки, вы там совсем, что ли? За 800 рублей в сутки я в трехзвездочном отеле на Мальдивах отдохну»; «800 руб. — это должно быть все включено: и завтрак, и обед, и ужин, плюс спа и развлекухи. А так 300 руб. — это потолок»; «Извините, но Мальдивы за 50 тыс. руб. на 10 дней звучат как будто лучше».

На Канарах белорусам отдохнуть стоит дешевле

CityDog посчитал, сколько могут стоить сутки на Канарских островах в сравнении с арендой дома рядом с озером. Для чистоты эксперимента журналисты нашли как бюджетный вариант, так и подороже — от белорусских турфирм. То есть это даже не прямые перелеты, а с тысячей пересадок.

Итак, турагентство «Авиабалтик» предлагает за сутки отдыха на Канарах в двухместном номере на одного человека всего 421 рубль. В эту стоимость входят завтраки и ужины. Стоимость полного тура за 7 ночей — 2950 рублей.

У турагентства Ecotravel есть вариант еще бюджетнее: 193 рубля за одну ночь на одного человека в двухместном номере. Стоимость полного тура за 11 ночей — 2130 рублей.

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