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LG похвасталась первым в мире по-настоящему растягивающимся дисплеем

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  • 11.11.2024, 18:57
LG похвасталась первым в мире по-настоящему растягивающимся дисплеем

Его можно растягивать, складывать, скручивать, а также использовать на изогнутых поверхностях.

LG Display похвасталась новым этапом в технологии гибких дисплеев – растягивающийся экран, способный увеличиваться на 50% и выдерживающий более 10 000 растягиваний. Об этом пишет Gizmochina.

Предыдущая модель, представленная еще в 2022 году, могла растягивать диагональ с 12 до 14 дюймов, а новая – до 18 дюймов, сохраняя при этом плотность пикселей 100 ppi и полный цветовой охват RGB.

«Совершенная технология отображения» – так LG называет свою разработку. В отличие от современных гибких экранов, которые могут лишь сгибаться или складываться, подобные панели способны по-настоящему изменять форму, скручиваться и растягиваться в различные формы. В перспективе такая технология может использоваться, например, в умных часах или даже на одежде.

Кроме своей уникальной растяжимости, такие дисплеи отличаются тонкостью, легкостью и способны выдерживать многократное растяжение до 10 000 раз. В настоящий момент срок выхода технологии на рынок не определен, однако в LG Display рассчитывают, что в ближайшие пару лет она будет доступна для коммерческого использования.

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