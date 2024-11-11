LG похвасталась первым в мире по-настоящему растягивающимся дисплеем

LG похвасталась первым в мире по-настоящему растягивающимся дисплеем2
- 11.11.2024, 18:57
Его можно растягивать, складывать, скручивать, а также использовать на изогнутых поверхностях.
LG Display похвасталась новым этапом в технологии гибких дисплеев – растягивающийся экран, способный увеличиваться на 50% и выдерживающий более 10 000 растягиваний. Об этом пишет Gizmochina.
Предыдущая модель, представленная еще в 2022 году, могла растягивать диагональ с 12 до 14 дюймов, а новая – до 18 дюймов, сохраняя при этом плотность пикселей 100 ppi и полный цветовой охват RGB.
«Совершенная технология отображения» – так LG называет свою разработку. В отличие от современных гибких экранов, которые могут лишь сгибаться или складываться, подобные панели способны по-настоящему изменять форму, скручиваться и растягиваться в различные формы. В перспективе такая технология может использоваться, например, в умных часах или даже на одежде.
Кроме своей уникальной растяжимости, такие дисплеи отличаются тонкостью, легкостью и способны выдерживать многократное растяжение до 10 000 раз. В настоящий момент срок выхода технологии на рынок не определен, однако в LG Display рассчитывают, что в ближайшие пару лет она будет доступна для коммерческого использования.