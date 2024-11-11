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«Цены выросли, такси плавно становится роскошью

  • 11.11.2024, 19:08
«Цены выросли, такси плавно становится роскошью

Белорусы обеспокоены.

Идет вторая неделя существования такси в стране по новым правилам. Работает «Реестр автоперевозок пассажиров в нерегулярном сообщении», работает Транспортная инспекция. Визуально такси на улицах и проспектах меньше не стало, но многие пассажиры стали жаловаться на весьма заметно выросшую стоимость поездок. «Онлайнер» собрал мнения о том, что происходит.

«Такси плавно становится роскошью»

Читатель Михаил уже несколько лет регулярно пользуется такси для рабочих и личных поездок по Минску.

— Скажем так: я отказался от личного автомобиля в пользу такси. Это удобно. Не нужно забивать голову проблемами парковки во дворе каждый вечер, не нужно думать, где обслуживать машину, где найти нормальное масло и нормальную резину за адекватные деньги. У меня адекватный по меркам столицы заработок, и две-три поездки по городу на такси в день не являлись чем-то криминальным для моего бюджета, так я закрывал все насущные вопросы. Работа, встречи. Не наглея: в булочную я на такси не ездил, — рассказывает он.

Ноябрь готовил для него неприятный сюрприз.

— Я не могу сказать, что как-то всерьез погружался в сферу регулирования такси и всего такого. Зачем мне? Приезжает машина, в целом все всегда опрятно и понятно, если возникали нюансы — это всегда решалось через техподдержку сервиса. Короче, я не лезу в вопросы ужесточения законодательства и всяких там причин, этому способствовавших. Я смотрю на ситуацию как потребитель. И как потребитель вижу, что мои расходы на транспорт как-то слишком заметно подросли. Раза эдак в полтора — это по меньшим прикидкам, все-таки еще прошло мало времени, чтобы подбивать бухгалтерию. Но даже без калькулятора: раньше средняя поездка мне обходилась рублей в 15, дальняя — в 25. Теперь средний чек — рублей 30—40. При этом у меня удобный график, я не часто езжу по городу в час пик. Приложение регулярно предупреждает о том, что число водителей невелико, хотя я не заметил, что время подачи авто как-то слишком увеличилось. Коэффициенты? Да, но они практически всегда были. Однако рост цены какой-то слишком заметный, чтобы объяснять это постоянным повышенным спросом, — продолжает белорус.

С некоторым ужасом Михаил рассуждает о том, что будет происходить дальше, ведь не за горами новогодние праздники, когда спрос на такси еще больше вырастает.

— Хорошо, я снова задумался о приобретении личного авто, если это имеет значение. Допустим, я как-то попытаюсь оптимизировать свое перемещение по городу. Но что дальше? Цены выросли, такси плавно становится роскошью. Навсегда? Или это переходный период и скоро все наладится? Или, наоборот, все станет как и было, когда нужно было трижды подумать, прежде чем вызвать машину: можешь ли ты себе позволить эти траты и как часто? — собеседник пребывает в тревожных раздумьях.

«Самый важный критерий — стоимость»

— Безусловно, самый важный критерий — стоимость, — говорит другой читатель. — Люди, которые готовы отдавать деньги на поездки в «Комфорте» или «Бизнесе», всегда были, есть и будут. И люди заказывают такси с самыми разными целями: кто-то экономит время, кто-то торопится, для большинства же — это комфорт, удобство. И в момент, когда цена увеличивается в два раза и более, начинаешь задумываться: а действительно ли это комфорт или переход в категорию дорогого удовольствия? Так или иначе, одно цепляет другое: машин меньше, спрос больше, стоимость тоже больше.

Собеседник подчеркнул, что такси пользуется при необходимости.

— Вызываю на отдыхе, когда за руль сам не сядешь, пользуюсь, когда своя машина на СТО или когда нужно добраться до аэропорта либо вокзала, или в других случаях. Да, практически во всех случаях есть альтернатива: автобус, троллейбус, метро, каршеринг. Но на такси было удобно. А сейчас перед выбором приходится задуматься, планируя свой путь, — констатирует он.

«Нам же нужно зарабатывать»

— Как водитель такси, скажу, что заказов меньше не стало. Люди садятся с недоумением, откуда такие цены, но едут и платят, — рассказал нам еще один читатель. — Все привыкли, что такси стоит копейки, но нам же нужно зарабатывать. Теперь оформился — и в путь! Я думаю, что цены будут снижаться, но не до того уровня, который был.

Водитель утверждает, что заработок в свою очередь тоже чуть подрос, хотя и не так сильно, как можно было бы подумать.

— Не слишком ощутимо. Налоги начали нормально платить, плюс оформление машины дорогое, страховки, — говорит собеседник.

При этом, по его словам, на работу действительно выходит меньше водителе

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