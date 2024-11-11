«Я не в маразме и не ребенок» 2 11.11.2024, 19:23

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Абоненты мобильного оператора жалуются на оформление платных подписок без явного согласия.

Абоненты А1 жалуются на платные подписки, снова сервис smartbooks. При этом утверждается, что даже не вводили свой номер телефона, а просто случайно кликнули на кнопку во всплывающей рекламе — и тут же оказались подписаны на платную услугу, пишет «Онлайнер».

Smartbooks? Что-то знакомое…

Да, СМИ писали об этом сервисе ранее. Тогда абоненты МТС утверждали, что им предлагали войти на книжный сайт путем ввода своего номера телефона и ответного СМС. Однако вместо входа на сайт оформлялась подписка на платную услугу. Оператор тогда назвал все технической ошибкой и изменил дизайн страницы и формулировку фразы.

Что касается самого сервиса smartbooks, то, напомним, это довольно специфическая услуга, которая предлагает не книги, как можно было бы подумать исходя из названия, а их краткий пересказ. Что-то вроде шпаргалок для ленивых школьников.

Откуда взялся А1?

Как выяснилось, проблема не только с МТС. О похожих подписках сообщают и абоненты А1. По их словам, они столкнулись с классическим и куда более простым процессом подписки на smartbooks. Если коротко, то человек серфит в интернете, случайно (или нет) кликает на рекламный баннер, после чего попадает на лендинговую страницу, нажимает на одну кнопку и тут же подписывается на платный сервис. Не надо вводить номер телефона и тем более ответное СМС.

Можно и подробнее с конкретными случаями:

Алексей

Собрались с коллегами поиграть в футбол. До выхода на поле решил показать другу видео. У меня его не было, поэтому загуглил, перешел по первой ссылке — там был какой-то сайт со всякой ерундой и окошком, оформленным как предпросмотр YouTube. Я на него нажал, чтобы видео показать, но вместо этого пришла СМС о том, что я подключился на smartbooks. Не нужны были ни код, ни звонок, ни номер телефона, ни регистрации, ни явное согласие. Коды никакие не вводил, был чисто на серфинге. Хорошо, что заметил и прочитал СМС.

Николай

С этим smartbooks я столкнулся летом, серфил в инете, вылезла реклама, кликнул по странице — перешел на какую-то книгу и просто закрыл сайт. Сразу же прилетает СМС, что я оформил подписку и с меня сразу списали 40 копеек. Естественно, сразу же отменил подписку и позвонил в А1 с требованием вернуть деньги.

Игорь

В Telegram читал статью паблика игрового (у них посты со ссылками на внутренний сайт). На сайте хотел посмотреть ролик. Обычно я вижу, куда надо жать, но в этот раз промахнулся и нажал не на плеер, а на рекламу. Там еще предложили поставить галочку, что-то вроде капчи, впоследствии прилетело уведомление о подписке.

Вы можете не знать о подписке

Впрочем, в перечисленных выше случаях абоненты сразу замечали неладное и отключали подписку. Но вполне может случиться так, что вы можете быть подписаны очень долгое время и ничего не будете об этом знать. Так произошло с абоненткой А1 Светланой.

«В конце августа я абсолютно случайно открыла спам-сообщения на мобильном телефоне — они не видны на экране телефона и в общих сообщениях… И среди них я обнаружила СМС, что я якобы подписана на какой-то сервис smartbooks.by уже месяц и с меня исправно снимали за это деньги. При этом другие сообщения от А1 в спам не попадали. Объясню: я не проверяю баланс мобильного телефона, потому что в пакет домашнего интернета от А1 входит безлимитный мобильный интернет и звонки во все сети для одного номера. Поэтому я и не обнаружила своевременно, что с меня за что-то снимают деньги».

По словам Светланы, она тут же позвонила оператору, и подписку ей отключили. Женщина утверждает, что в А1 поставщика услуг smartbooks.by назвали сервис-партнером оператора, которому передается номер абонента при открытии сайта и нажатии на кнопку подписки.

«Но я уверена, что ни на что не подписывалась. Я не в маразме, я не ребенок, который может тыкать во все, что угодно, не читая».

Также Светлана отметила, что при обращении к оператору ей предложили подключить другую платную услугу — ту, которая защищает от оформления платных подписок. Этот факт возмутил абонента.

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