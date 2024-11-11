Квартиры в Минске начнут дешеветь? 2 11.11.2024, 19:42

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Мнение экспертов.

Цены на квартиры в Минске с начала года выросли на 12%, сейчас средняя стоимость квадратного метра составляет 1560 долларов, пишет realt.by. Продавцы жилья за последние пару лет привыкли к огромному спросу на рынке недвижимости, однако сейчас тенденция меняется.

Директор АН «Группа компаний Мариэлт» Дмитрий Дьяченко отмечает снижение числа сделок. Оно связано с изменением условий кредитования. Около 15% покупателей рынок столицы потерял из-за того, что нуждающиеся теперь могут воспользоваться льготным кредитом на приобретение жилья только там, где стоят на очереди. Кроме этого банки снизили коэффициент платежеспособности с 0,7 до 0,5. Это ограничило клиентам суммы кредита.

«Также мы наблюдаем и за ростом доллара. В совокупности это говорит о будущей тенденции – снижении цен на жилье. Этот процесс у нас, как правило, небыстрый. Правда, если увеличится количество предложения, то продавцам придется быстрее реагировать на изменения. Обычно часть потенциальных клиентов включали режим ожидания перед выборами, ждали, каким будет рынок после. Думаю, что этот раз не станет исключением», – говорит Дьяченко.

Светлана Никитюк из агентства «ЭТАЖИ юнайтед» добавляет, что ближайшие месяцы - это последний вагон для продавцов, когда можно сбыть недвижимость максимально выгодно.

Заместитель начальника отдела консалтинга и аналитики агентства недвижимости «Твоя столица» Андрей Чернышев считает, что покупатели уперлись в потолок своих возможностей.

«Продавцы верят в лучшее, но реально оценивают ситуацию: приближается конец года, дорожает валюта, поэтому они готовятся делать скидки – чтобы не переходить с продаваемой квартирой в новый год, и тем самым не играть в лотерею», – объясняет эксперт.

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