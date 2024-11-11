Молдова вызвала «на ковер» нового посла России 11.11.2024, 19:45

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После инцидента с дронами.

Министерство иностранных дел Молдовы вызвало новоназначенного посла России Олега Озерова после падения двух российских беспилотников на территории страны накануне.

Об этом со ссылкой на источники сообщило агентство IPN, пишет «Европейская правда».

По информации IPN, Озерова ждут в молдавском МИД для вручения ноты протеста в связи с вмешательством в выборы в Молдове и падением двух российских беспилотников в воскресенье, 10 ноября.

Олег Озеров был назначен послом России в Молдове в сентябре. Его предшественник Олег Васнецов занимал эту должность с 2018 года.

Отметим, что в течение воскресенья в Молдове обнаружили два дрона – в Каушанском и Рышканском районах.

Воздушные силы Украины в утренней сводке сообщали о 10 дронах, которые «вышли из воздушного пространства» в направлении России, Беларуси и Молдовы.

Молдавские власти и ранее сообщали об обнаруженных обломках беспилотников после воздушных атак России против Украины.

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