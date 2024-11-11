В Витебске в экстренном порядке расселяют еще одну школу
- 11.11.2024, 20:06
В чем дело?
Витебский горисполком сообщил, что в СШ №10 выявлена «необходимость дополнительного обследования стропильной системы и перекрытий здания», заметил telegram-канал «Витебск, я гуляю!».
Ученики переведены в соседние школы на время обследования. Школа №10 находится на ул. Путна в исторической части города.
Отметим, что недавно подобная ситуация произошла с гимназией №1, на стене одного из корпусов которой была обнаружена трещина. В целях безопасности учащихся и работников учебного заведения перевели в другие образовательные учреждения Витебска.
По результатам экспертизы будет принято решение о возобновлении учебного процесса или выполнении необходимых ремонтных работ.