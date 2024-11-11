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В Витебске в экстренном порядке расселяют еще одну школу

  • 11.11.2024, 20:06
В Витебске в экстренном порядке расселяют еще одну школу

В чем дело?

Витебский горисполком сообщил, что в СШ №10 выявлена «необходимость дополнительного обследования стропильной системы и перекрытий здания», заметил telegram-канал «Витебск, я гуляю!».

Ученики переведены в соседние школы на время обследования. Школа №10 находится на ул. Путна в исторической части города.

Отметим, что недавно подобная ситуация произошла с гимназией №1, на стене одного из корпусов которой была обнаружена трещина. В целях безопасности учащихся и работников учебного заведения перевели в другие образовательные учреждения Витебска.

По результатам экспертизы будет принято решение о возобновлении учебного процесса или выполнении необходимых ремонтных работ.

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