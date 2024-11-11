В Витебске в экстренном порядке расселяют еще одну школу 11.11.2024, 20:06

В чем дело?

Витебский горисполком сообщил, что в СШ №10 выявлена «необходимость дополнительного обследования стропильной системы и перекрытий здания», заметил telegram-канал «Витебск, я гуляю!».

Ученики переведены в соседние школы на время обследования. Школа №10 находится на ул. Путна в исторической части города.

Отметим, что недавно подобная ситуация произошла с гимназией №1, на стене одного из корпусов которой была обнаружена трещина. В целях безопасности учащихся и работников учебного заведения перевели в другие образовательные учреждения Витебска.

По результатам экспертизы будет принято решение о возобновлении учебного процесса или выполнении необходимых ремонтных работ.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com