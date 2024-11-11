В Варшаве прошел 100-тысячный марш в День независимости 1 11.11.2024, 20:31

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Под лозунгом «Сила Великой Польши – это мы».

В столице Польши Варшаве прошло традиционное шествие по случаю Дня независимости 11 ноября.

Как сообщает RMF24, в этом году демонстрация проходила под лозунгом «Сила Великой Польши – это мы».

Шествие началось с площади Дмовского в 14:00 (по Варшаве). Участники с национальной символикой шли в направлении моста Понятовского и далее двинулись в сторону Национального стадиона, где марш и закончился в 17:00.

Участники марша несли красно-белые флаги, а также шапки, шарфы и гирлянды в национальных цветах. У многих на куртках приколоты национальные символы и памятные значки, а на руках - бело-красные повязки.

По официальным данным, в марше приняли участие 90 тысяч. Организаторы же подсчитали, что в марше участвовало около 100 тысяч человек.

После официального завершения марша на сцене Национального стадиона проходит концерт патриотических песен.

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