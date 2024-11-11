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Зеленский: Украина противостоит почти 50-тысячной вражеской группировке на Курщине

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  • 11.11.2024, 20:48
Зеленский: Украина противостоит почти 50-тысячной вражеской группировке на Курщине
Владимир Зеленский

Украинские бойцы не дают россиянам двигаться дальше.

Продолжается операция ВСУ в Курской области. Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 11 ноября, провел Ставку, на которой, в частности, обсудили ситуацию на этом направлении фронта.

Среди прочего главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отчитался о количестве российских войск, которые сейчас находятся на Курщине.

ВСУ продолжают в Курской области противостоять большому количеству россиян и не дают им двигаться дальше.

- В Курской области наши ребята продолжают сдерживать за пределами Украины почти 50-тысячную вражескую группировку, – сообщил Владимир Зеленский.

Отметим, что эксперты считают, что среди этого многотысячного российского войска есть и солдаты из Северной Кореи.

Такую значительную группировку Россия, вероятно, сформировала для активизации наступательных действий и подготовки к финальному наступлению: российское командование имеет целью вытеснить ВСУ из Курской области до конца 2024 года.

На Ставке 11 ноября, к слову, обсудили также усиление ПВО и увеличение количества мобильных огневых групп в регионах, комплексную программу против российских КАБов, производство дронов и других видов вооружения, а также усиление самых сложных направлений фронта – Кураховского и Покровского.

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