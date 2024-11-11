Трамп выдвинул кандидата на должность посла США в ООН 1 11.11.2024, 21:10

Элиз Стефаник

Что о нем известно.

Победитель президентских выборов в США Дональд Трамп выдвинул кандидата на постпреда США в ООН. Им стала конгрессмен Элиз Стефаник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

«Для меня большая честь выдвинуть кандидатуру Элиз Стефаник на должность посла США в ООН в моем кабинете. Элиз - невероятно сильный, жесткий и умный боец за Америку», - заявил Трамп.

Politico отмечает, что Стефаник является ярым критиком ООН, также она активно поддерживает Израиль.

В частности, Стефаник неоднократно обвиняла ООН в антисемитизме. В октябре она призвала к «полной переоценке финансирования ООН со стороны США» в ответ на попытки Палестины исключить Израиль из ООН.

Что касается Украины, то, в частности, Стефаник поддержала ранние пакеты помощи для укрепления обороны Украины.

Также она стала одним из авторов законопроекта, предусматривающего санкции против финансового и энергетического секторов России и увеличение военной помощи США Украине перед вторжением РФ.

Но в то же время конгрессмен голосовала против выделения Украине нового финансирования в размере 61 миллиарда долларов в этом году. Она оправдала такое решение тем, что хотя и поддерживает идею военной помощи Украине, она не может выступать за выделение дополнительных средств на нелетальную помощь в условиях кризиса на границе США и Мексики.

Стоит заметить, что сейчас должность посла США в ООН занимает Линда Томас-Гринфилд.

Напомним, Дональд Трамп официально станет президентом США 20 января, когда состоится инаугурация.

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