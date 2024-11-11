Белорусы Варшавы почтили память Романа Бондаренко и других убитых режимом Лукашенко 3 11.11.2024, 21:22

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Роман Бондаренко

Акция прошла у посольства Беларуси в Варшаве.

Белорусы Варшавы почтили память героя Романа Бондаренко и других убитых режимом Лукашенко, передает «Радыё Рацыя».

Участники акции были с бело-красно-белыми флагами и портретами безвинно убитых в руках. На портретах была информация о каждой жертве режима.

Люди зажгли свечи и вспомнили каждого.

После акции у посольства Беларуси оставили фотографии как укор, как напоминание о преступном и карательном режиме в Беларуси, говорит организатор акции, член Ассоциации белорусских политзаключенных «Да волі» и «Беларусы Варшавы» Василий Плешкунов:

- Мы почтили память тех, кто погиб за свободу Беларуси. Их имен к сожалению очень много, но они как ангелы, всегда с нами: Виктор Гончар, Анатолий Красовский, Юрий Захаренко, Геннадий Шутов, Роман Бондаренко, Витольд Ашурок, Алесь Пушкин, и другие. И вот совсем недавно за решеткой умер еще один политзаключенный - Дмитрий Шлетгауэр. И сколько еще их должно быть? Кто принимал участие в убийстве Романа Бондаренко? Все, кто убивал наших людей, понесут ответственность.

Напомним, что 12 ноября исполнится четыре года, как был убит приспешниками режима житель Минска художник Роман Бондаренко. Ему был 31 год.

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