Проверка на сообразительность: в Сеть попала интересная головоломка

Проверка на сообразительность: в Сеть попала интересная головоломка4
- 11.11.2024, 21:31
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Попробуйте ее решить за 20 секунд.
Готовы проверить свою сообразительность и скорость мышления? «Вокруг света» подготовило короткую, но увлекательную головоломку, на решение которой дается всего 20 секунд.
Здесь не помогут ни учебники, ни калькуляторы — только ваше внимание, логика и умение быстро находить необычные ответы.
Смело вступайте в интеллектуальный вызов, который выявит, насколько вы ловки в решении нестандартных задач!
Ответ можно узнать здесь.