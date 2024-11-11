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МАЗ выжимают с российского рынка

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  • 11.11.2024, 21:47
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МАЗ выжимают с российского рынка

Продажи новых грузовиков падают.

В октябре на российском рынке было продано 585 новых грузовиков Минского автомобильного завода — на 6,6% больше, чем в том же месяце 2023 года (549), говорится в исследовании «АСМ-холдинг» (РФ).

За десять месяцев белорусское предприятие реализовало 4.680 единиц этой техники (за соответствующий период прошлого года — 5.241; -10,7%).

Продукция Минского автозавода в прошлом месяце заняла 7‑е место в списке самых продаваемых брендов этого сегмента авторынка России (9-е), констатировали эксперты. Доля на рынке составила 4,3% (4,2%).

Пятерка лидеров продаж: КамАЗ (2.541; +3,2% к уровню продаж в октябре 2023-го), SITRAK (1.959; -7,4%), Shaanxi (1.839; +3,7%), Dongfeng (1.345; +81,5%), FAW (109; -29,4%).

В 2023 году МАЗ продал 6.406 новых грузовиков — на 45,9% больше, чем в 2022-м (4.391).

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