МАЗ выжимают с российского рынка 1 11.11.2024, 21:47

1,300

Продажи новых грузовиков падают.

В октябре на российском рынке было продано 585 новых грузовиков Минского автомобильного завода — на 6,6% больше, чем в том же месяце 2023 года (549), говорится в исследовании «АСМ-холдинг» (РФ).

За десять месяцев белорусское предприятие реализовало 4.680 единиц этой техники (за соответствующий период прошлого года — 5.241; -10,7%).

Продукция Минского автозавода в прошлом месяце заняла 7‑е место в списке самых продаваемых брендов этого сегмента авторынка России (9-е), констатировали эксперты. Доля на рынке составила 4,3% (4,2%).

Пятерка лидеров продаж: КамАЗ (2.541; +3,2% к уровню продаж в октябре 2023-го), SITRAK (1.959; -7,4%), Shaanxi (1.839; +3,7%), Dongfeng (1.345; +81,5%), FAW (109; -29,4%).

В 2023 году МАЗ продал 6.406 новых грузовиков — на 45,9% больше, чем в 2022-м (4.391).

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com