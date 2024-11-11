Лукашист, который ведет канал витебского ГУБОПиКа, случайно выдал себя 11.11.2024, 22:02

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Фотофакт.

В телеграм-канале витебского ГУБОПиКа 7 ноября появилось видеосообщение, которое было удалено через секунду. Администратор канала случайно снял себя, затем понял, что делает, и удалил сообщение. Внимание на это обратила «Наша Ніва»,

По информации издания, выдавшего себя милиционера зовут Андрей Приставко. Ему 33 года, и он из Витебска.

Андрей долгое время работал в отделе по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Первомайского РУВД Витебска. Но после «выборов» 2020 года он переквалифицировался на политические дела. И, вероятно, позже перешел в ГУБОПиК.

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