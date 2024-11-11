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Зеленский встретился с Боррелем и сообщил важную новость

  • 11.11.2024, 22:08
Зеленский встретился с Боррелем и сообщил важную новость

На встрече обсудили, в том числе, дальнейшее взаимодействие Украины и ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 11 ноября, провел встречу с высоким представителем ЕС Жозепом Боррелем в Киeве. Обсудили поставки ВСУ миллиона артиллерийских снарядов.

Об этом глава Украины рассказал в вечернее обращении:

- Была сегодня встреча с руководителем европейской дипломатии Боррелем. Наши отношения с ЕС, наше взаимодействие. Очень важная новость: до конца года европейские партнеры должны успеть полностью реализовать инициативу по поставке Украине миллиона снарядов для нашей артиллерии.

Также, по словам президента Украины, он обсудил с Боррелем:

- дальнейшее взаимодействие Украины и ЕС;

- увеличение военной помощи;

- снятие ограничений на удары по военным целям на территории РФ;

- разблокирование поддержки в рамках Европейского фонда мира и завершение всех процедур по предоставлению Украине 50 млрд долларов в соответствии с решением G7.

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