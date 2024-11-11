Зеленский встретился с Боррелем и сообщил важную новость 11.11.2024, 22:08

На встрече обсудили, в том числе, дальнейшее взаимодействие Украины и ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 11 ноября, провел встречу с высоким представителем ЕС Жозепом Боррелем в Киeве. Обсудили поставки ВСУ миллиона артиллерийских снарядов.

Об этом глава Украины рассказал в вечернее обращении:

- Была сегодня встреча с руководителем европейской дипломатии Боррелем. Наши отношения с ЕС, наше взаимодействие. Очень важная новость: до конца года европейские партнеры должны успеть полностью реализовать инициативу по поставке Украине миллиона снарядов для нашей артиллерии.

Также, по словам президента Украины, он обсудил с Боррелем:

- дальнейшее взаимодействие Украины и ЕС;

- увеличение военной помощи;

- снятие ограничений на удары по военным целям на территории РФ;

- разблокирование поддержки в рамках Европейского фонда мира и завершение всех процедур по предоставлению Украине 50 млрд долларов в соответствии с решением G7.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com