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Какой будет погода на неделе

  • 11.11.2024, 22:23
Какой будет погода на неделе

Прогноз на 12 –14 ноября.

12 ноября погоду в Беларуси продолжит определять область повышенного атмосферного давления, сформированная во влажной воздушной массе. Облачно, ночью с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем местами по стране пройдут небольшие осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром в отдельных районах республики будут отмечаться слабые туман и гололед. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха минимальная ночью -4..+2°С, максимальная днем 0..+6°С. Атмосферное давление существенно не изменится, сообщает pogoda.by.

13 ноября погоду в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная во влажной воздушной массе. Облачно с прояснениями. Местами по стране пройдут небольшие осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром в отдельных районах республики ожидаются слабые туман и гололед. Ветер неустойчивый слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью -3..+2°С, максимальная днем 0..+5°С.

14 ноября ночью скажется влияние неустойчивой воздушной массы, днем погодные условия будет определять атмосферный фронт, смещающийся с северо-запада Европы. Облачно с прояснениями. Мочью местами, днем на большей части территории республики пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах страны будут отмечаться слабые туман и гололед. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -3..+2°С, максимальная днем 0..+5°С.

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