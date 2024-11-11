В Тбилиси собрался проевропейский протест против результатов выборов

В Тбилиси собрался проевропейский протест против результатов выборов3
- 11.11.2024, 22:32
Акция прошла перед парламентом Грузии.
В понедельник вечером в Тбилиси собралась акция протеста «Мы – Европа!», участники которой считают, что парламентские выборы 26 октября были сфальсифицированы. Об этом сообщил проект SOVA.
На проспекте Руставели перед парламентом Грузии собрались активисты, политики и обычные граждане, которые не признают результаты выборов.
Организаторы и присутствующие послушали выступления представителей европейской делегации, которые в течение всего дня проводили встречи с грузинскими политиками, президентом Грузии, представителями оппозиции и НПО.
На митинге прозвучали гимны Грузии и ЕС, после чего начались выступления политиков – грузинских и европейских. В руках собравшихся – флаги Грузии и ЕС, а также плакаты с надписями «Грузия голосует за ЕС», «Санкции – Бидзини!» и другие.
Protest actions against fraudulent elections continue in #Tbilisi, with several MPs from the EU countries joining the cheering crowds #GeVote2024 pic.twitter.com/cV51M0hrTJ— Kety Abashidze (@Abashidze_Kety) November 11, 2024
Шведская экоактивистка Грета Тунберг с соратниками также пришла к зданию парламента на акцию проевропейской оппозиции. «Грузия заслуживает честных и демократических выборов. Это так просто», – заявила Тунберг.
Протест происходит на фоне заявления премьера Грузии Ираклия Кобахидзе о том, что партия «Грузинская мечта» не исключает запрета оппозиционных партий в Грузии, которые не признают итогов выборов 26 октября и идут «против конституционного строя».