ABC News: Маск играет значительную роль в формировании будущей администрации Трампа 4 11.11.2024, 22:49

Предприниматель практически каждый день находится в резиденции Дональда Трампа во Флориде.

Миллиардер Илон Маск играет значительную роль в формировании будущей администрации новоизбранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом сообщил телеканал ABC News (перевод — liga.net) со ссылкой на неназванных собеседников, осведомленных в этом вопросе.

Они рассказали, что после дня выборов Маск стал влиятельной фигурой в орбите Трампа, предлагая свой вклад в кадровые решения и играя значительную роль в формировании будущей администрации.

Предприниматель практически ежедневно находится в имении политика в Мар-а-Лаго (штат Флорида), отметили собеседники.

В материале говорится, что Маск появился на семейном фото Трампа в ночь выборов, был замечен за ужином с будущей первой леди Меланией Трамп и играл в гольф с семьей Трампов в выходные. Но его присутствие выходит за рамки этого: собеседники сообщили ABC News, что миллиардер сейчас влияет на кадровые решения республиканца.

Маск присутствовал как минимум на двух телефонных разговорах избранного президента с иностранными лидерами. Во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским на прошлой неделе Трамп даже передал трубку Маску, чтобы тот мог поговорить с украинским лидером, рассказали собеседники.

По их словам, Маск также присутствовал во время телефонного разговора Трампа с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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