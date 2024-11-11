Еще одна страна Евросоюза восстанавливает пограничный контроль

Еще одна страна Евросоюза восстанавливает пограничный контроль1
- 11.11.2024, 23:12
Для борьбы с нелегальной миграцией.
Нидерланды с 9 декабря вводят усиленный пограничный контроль для борьбы с нелегальной миграцией. Эта мера будет действовать в течение шести месяцев, сообщает NOS.
Военная полиция Нидерландов с 9 декабря будет проводить усиленные проверки на сухопутных границах. Такая мера вводится на шесть месяцев для борьбы с торговлей людьми и нелегальной миграцией, она уже получила одобрение кабинета министров страны.
Насколько интенсивными будут проверки, пока не известно: штат военной полиции для этих целей не планируют увеличить. В Схипхоле и других аэропортах Нидерландов усиленный пограничный контроль будет организован только на рейсах из стран повышенного риска.
Сейчас в стране осуществляются лишь выборочные проверки на погранпереходах.
Государства — члены ЕС могут возобновить пограничный контроль при наличии непредвиденных обстоятельств или в экстренных случаях. Это мера может быть введена только временно на шесть месяцев и впоследствии продлена максимум до двух лет.
Правительство Нидерландов называет решение оправданным в связи с большим наплывом искателей убежища в стране.