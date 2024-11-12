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Bitcoin обновил исторический максимум

  • 12.11.2024, 1:30
Bitcoin обновил исторический максимум

Его стоимость превысила 86 тысяч долларов.

Стоимость Bitcoin продолжает устанавливать новые рекорды после того, как на президентских выборах в США победил Дональд Трамп. Сейчас цена криптовалюты составляет более 86 тысяч долларов, сообщает Bloomberg.

Как обратило внимание издание, с момента выборов на прошлой неделе курс Bitcoin вырос более чем на 25 %. При этом практически каждый день фиксировались новые рекорды стоимости.

По данным Bloomberg, цена криптовалюты за сегодня поднялась на 8,4 % до беспрецедентной отметки в 86 633 доллара. Это самый большой скачок с тех пор, как на следующий день после выборов цена выросла почти на 10%.

Такой рост стоимости Bitcoin объясняется тем, что в ходе предвыборной кампании Трамп пообещал сделать США центром индустрии цифровых активов. Это предусматривает создание стратегического запаса Bitcoin и не только.

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