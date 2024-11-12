Политолог: Украина и Южная Корея будут укреплять сотрудничество 12.11.2024, 3:45

В ответ на союз между РФ и КНДР.

Южная Корея имеет очень хорошие образцы оружия, однако по своему законодательству она не может поставлять его странам, которые воюют. Именно поэтому необходимо искать формат, который позволит осуществлять такие поставки. Об этом сказал известный украинский политолог Владимир Фесенко.

«Заключенный военно-политический союз между Россией и Северной Кореей — это угроза прежде всего Южной Корее. И они это понимают. Поэтому мы уже видим признаки активизации сотрудничества. Побывала в Украине высокопоставленная делегация из Южной Кореи. И, я так понимаю, уже идет активный обмен разведывательными данными между Южной Кореей и Украиной», — отметил он.

Фесенко считает, что сотрудничество между Украиной и Южной Кореей будет нарастать.

«Я думаю, уже наверняка обсуждается и будет как-то решаться вопрос о поставках оружия из Южной Кореи в Украину. Дело в том, что вплоть до последнего времени в Южной Корее действуют ограничения: она не может поставлять оружие в страны, которые воюют. Поэтому прямых поставок южнокорейского оружия нет.

Хотя Южная Корея является одним из крупных военных производителей, и ее военная техника имеет очень хорошую репутацию. В частности, Польша закупает оружие из Южной Кореи. Поэтому думаю, что будут искать сейчас обе стороны взаимоприемлемый формат, каким образом организовать поставки южнокорейского оружия для Украины.

Ну и будет, конечно, оказываться консультационная помощь в борьбе именно с северокорейским военным контингентом. Поэтому, я думаю, что в ответ на союз между Россией и Северной Кореей будет укрепляться военно-политическое сотрудничество между Украиной и Южной Кореей», — высказал мнение политолог.

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