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Украина получает новые спутниковые снимки от Rheinmetall и ICEYE

  • 12.11.2024, 5:03
Украина получает новые спутниковые снимки от Rheinmetall и ICEYE

Это может дать решающие преимущества ВСУ.

Украина с октября получает новые спутниковые снимки, которые делают спутники SAR. Это возможно благодаря сотрудничеству оборонного концерна Rheinmetall и спутникового оператора ICEYE.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Rheinmetall.

Немецкий оборонный концерн напомнил, что заключил с Украиной контракт, который расширяет ее доступ к спутниковым снимкам SAR от ICEYE.

«С начала октября 2024 года Украина получает новые спутниковые снимки, сделанные спутниками SAR. Эти данные дополнят разведывательные данные, полученные из других источников, и станут основой для принятия решений и оперативного планирования украинских Вооруженных сил», - отметили в Rheinmetall.

Таким образом Украина смогла получить доступ ко всей флотилии радарных спутников ICEYE.

Как отметили в Rheinmetall, спутники SAR от ICEYE могут генерировать изображения высокого разрешения независимо от погодных условий и времени суток.

При помощи таких спутников можно делать очень детализированные снимки, которые позволяют идентифицировать даже самые мелкие объекты на поверхности Земли.

«Это может дать решающие преимущества Вооруженным силам в плане наблюдения, захвата целей, разведки или собственного позиционирования на поле боя», - объяснили в немецкой компании.

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