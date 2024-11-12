В Курской области россияне попали в западню1
- 12.11.2024, 8:07
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Армия РФ пошла на штурм ВСУ по заминированной дороге.
В рядах российских военных пропагандистов скандал после неудачного наступления в Курской области, завершившегося тяжелыми потерями среди личного состава и техники ВС РФ.
Наступление российских войск на позиции ВСУ, по мнению Z-военкоров, стало жертвой неверных решений и недостаточной подготовки, вызванных, как они утверждают, ложной информацией, переданной командованию, пишет «Диалог».
Военный корреспондент Романов заявил, что местное командование, вводя в заблуждение Генеральный штаб, сообщило о переходе под российский контроль дороги, где затем произошло массовое подрывание российской техники.
Без проверки и разминирования российских подразделений отправили на штурм села Погребки, что стало причиной тяжелейших потерь. По данным, распространяемым самими российскими источниками, только утром 7 ноября российские войска потеряли более 10 БТР и свыше тридцати бойцов.
Сообщения в российских соцсетях с украинскими кадрами с места событий отражают степень провала: «Мясной штурм? Это даже не он - это просто убийство личного состава», - пишут военкоры, возмущаясь, что спустя три дня после атаки виновные так и не понесли наказания.