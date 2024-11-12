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Путин дал посмертно Героя России генералу, который погиб в пьяном ДТП на мотоцикле

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  • 12.11.2024, 8:11
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Путин дал посмертно Героя России генералу, который погиб в пьяном ДТП на мотоцикле

Теперь у России такие герои.

Вчера, 11 ноября, в Севастополе состоялись похороны российского генерал-майора Павла Клименко. Именно Клименко СМИ называли организатором лагеря пыток для российских военнослужащих на территории заброшенной Петровской шахты в Донецке. Путин дал генералу посмертно Героя России.

О похоронах Клименко сообщил назначенный Россией «губернатор» Севастополя Михаил Развожаев.

«Павел Юрьевич Клименко геройски погиб при выполнении боевой задачи в ходе специальной военной операции в поселке Красногоровка на Донецком направлении», — написал чиновник.

Владимир Путин присвоил Клименко звание Героя России посмертно. Награду приняли дети генерала.

Телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» писал со ссылкой на документы и рассказы очевидцев, что Клименко в состоянии алкогольного опьянения съехал на мотоцикле в кювет в районе Красногоровки и умер от полученных травм. При этом заключение было составлено так, что ДТП произошло якобы в результате обстрела БПЛА.

Однако на теле Клименко отсутствовали какие-либо термические и осколочные повреждения, характерные для взрыва. У генерала были диагностированы множественные травмы, характерные для ДТП с мотоциклами, отмечает канал.

Клименко стал 13-м российским генералом, о смерти которого сообщалось с февраля 2022 года. Российские власти подтвердили восемь из них.

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