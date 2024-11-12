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Белорускам все чаще отказывают давать орден Матери по странным причинам

  • 12.11.2024, 8:26
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Белорускам все чаще отказывают давать орден Матери по странным причинам

Властям жалко 433 рубля для многодетных матерей?

Матери пятерых детей сначала пообещали дать орден Матери, но потом отказали на основании того, что ее сын перешел дорогу в неположенном месте, а сама женщина попала в аварию.

Некоторые многодетные родители рассказали «Салiдарнасцi», что также столкнулись с отказами в присвоении ордена Матери по странным обоснованиям.

«У нас такая же ситуация, старший сын два года назад перешел дорогу в неположенном месте. На основании этого отказали».

«У меня тоже 5 детей, и тоже отказали, потому что с мужем развелась».

«Мне не дали из-за того, что мои дети – не пионеры».

«Нам тоже отказали: типа сын в подростковом возрасте в 9 лет разбил стекло в чужой машине, был привод в милицию».

«Моя дочь в Польшу поехала работать, и мне не дали, т.к. не привила патриотизм».

«А если развестись с мужем, который не работает в РБ, то дадут?»

«Солнышко, тогда вообще на учет поставят».

В то время, как одни считают, что «детей не нужно рожать ради льгот, орденов и мужчин», другие ссылаются на неоднократные обещания властей о поддержке.

«Начиная с 2006 года, в Беларуси при вручении ордена Матери многодетным матерям установлена единовременная денежная выплата в размере пятикратного БПМ. БПМ с 31.10.2024 составляет 433 рубля».

«Если есть орден, то на пенсию на 5 лет раньше, а это многого стоит».

«Ну, вы знаете, для себя (рожать) — это понятно, но, если государство пообещало льготы и награды, то пусть выполнит свое обещание».

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