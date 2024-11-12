Белорускам все чаще отказывают давать орден Матери по странным причинам
- 12.11.2024, 8:26
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Властям жалко 433 рубля для многодетных матерей?
Матери пятерых детей сначала пообещали дать орден Матери, но потом отказали на основании того, что ее сын перешел дорогу в неположенном месте, а сама женщина попала в аварию.
Некоторые многодетные родители рассказали «Салiдарнасцi», что также столкнулись с отказами в присвоении ордена Матери по странным обоснованиям.
«У нас такая же ситуация, старший сын два года назад перешел дорогу в неположенном месте. На основании этого отказали».
«У меня тоже 5 детей, и тоже отказали, потому что с мужем развелась».
«Мне не дали из-за того, что мои дети – не пионеры».
«Нам тоже отказали: типа сын в подростковом возрасте в 9 лет разбил стекло в чужой машине, был привод в милицию».
«Моя дочь в Польшу поехала работать, и мне не дали, т.к. не привила патриотизм».
«А если развестись с мужем, который не работает в РБ, то дадут?»
«Солнышко, тогда вообще на учет поставят».
В то время, как одни считают, что «детей не нужно рожать ради льгот, орденов и мужчин», другие ссылаются на неоднократные обещания властей о поддержке.
«Начиная с 2006 года, в Беларуси при вручении ордена Матери многодетным матерям установлена единовременная денежная выплата в размере пятикратного БПМ. БПМ с 31.10.2024 составляет 433 рубля».
«Если есть орден, то на пенсию на 5 лет раньше, а это многого стоит».
«Ну, вы знаете, для себя (рожать) — это понятно, но, если государство пообещало льготы и награды, то пусть выполнит свое обещание».