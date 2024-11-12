Пенсионерка пожаловалась на рост цен на шоколад «Любимая Аленка»
- 12.11.2024, 8:30
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Что ей ответили.
Пенсионерка обратилась с жалобой в общественную приемную Минского городского объединения профсоюзов с жалобой на рост стоимости шоколада «Любимая Аленка», пишет «Минск-Новости». Плохая новость — стоимость, возможно, будет расти и дальше. Хорошая — пенсионерка будет знать причину роста стоимости.
Женщина отметила, что 200-граммовая плитка шоколада стоит уже больше 9 рублей.
— Мы оперативно связались с представителем ОАО «Коммунарка» и выяснили, что причиной повышения стоимости шоколада стало значительное подорожание сырья из-за плохого урожая какао-бобов. Цены на этот товар устанавливаются в соответствии с законодательством и проходят согласование в комиссии при Мингорисполкоме, — пояснила заведующая отделом социального партнерства и трудовых отношений Минского городского объединения профсоюзов Олеся Артюшина.
Таким образом пенсионерка продолжит и дальше покупать дорогой шоколад, но будет знать, из-за чего.