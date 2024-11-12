Пенсионерка пожаловалась на рост цен на шоколад «Любимая Аленка» 12.11.2024, 8:30

1,090

Что ей ответили.

Пенсионерка обратилась с жалобой в общественную приемную Минского городского объединения профсоюзов с жалобой на рост стоимости шоколада «Любимая Аленка», пишет «Минск-Новости». Плохая новость — стоимость, возможно, будет расти и дальше. Хорошая — пенсионерка будет знать причину роста стоимости.

Женщина отметила, что 200-граммовая плитка шоколада стоит уже больше 9 рублей.

— Мы оперативно связались с представителем ОАО «Коммунарка» и выяснили, что причиной повышения стоимости шоколада стало значительное подорожание сырья из-за плохого урожая какао-бобов. Цены на этот товар устанавливаются в соответствии с законодательством и проходят согласование в комиссии при Мингорисполкоме, — пояснила заведующая отделом социального партнерства и трудовых отношений Минского городского объединения профсоюзов Олеся Артюшина.

Таким образом пенсионерка продолжит и дальше покупать дорогой шоколад, но будет знать, из-за чего.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com