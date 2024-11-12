Украинский дрон поджег нефтебазу в Белгородской области 12.11.2024, 8:33

Горит один из резервуаров.

Ночью 12 ноября украинский беспилотник атаковал нефтебазу на территории Старооскольского городского округа в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В результате взрыва один из резервуаров загорелся. На месте работали десять пожарных расчетов, которые оперативно ликвидировали возгорание. Пострадавших нет», — написал Гладков в телеграм-канале.

Староосколький городской округ находится на северо-востоке Белгородской области и граничит с Курской и Воронежскими областями. В районе Старого Оскола расположены две крупные нефтебазы: на юге города — база Осколнефтеснаба с 24 резервуарами для хранения бензина и дизельного топлива, а на западе — Губкинская нефтебаза Белгороднефтепродукта (принадлежит «Роснефти») с 13 резервуарами для бензина и дизтоплива. Вторая подвергалась атакам беспилотников в марте и августе этого года.

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