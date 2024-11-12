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Reuters: Трамп может выбрать советником по нацбезопаности Майкла Уолца

  • 12.11.2024, 8:45
Reuters: Трамп может выбрать советником по нацбезопаности Майкла Уолца

Что о нем известно.

Избранный президент США Дональд Трамп продолжает формировать свою команду. В частности, его советником по нацбезопаности будет Майкл Уолц.

Об этом сообщает Reuters.

Известно, что Уолц будет отвечать за информирование Трампа по ключевым вопросам национальной безопасности и кординацию с различными агентствами. Информацию о выборе, который сделал новоизбранный президент США, сообщили два источника, знакомых с ситуацией.

Reuters добавило, что должность советника по нацбезопаности не требует утверждения Сенатом.

Чем известен Майкл Уолц

«РБК-Украина» пишет, что Уолц имеет долгую историю в политических кругах Вашингтона.

Он был директором по оборонной политике при министрах обороны Дональде Рамсфелде и Роберте Гейтсе, и был избран в Конгресс в 2018 году.

В настоящее время Уолц является председателем подкомитета по вооруженным силам Палаты представителей, который курирует военную логистику, а также входит в состав специального комитета по разведке.

Кроме того, Майкл Уолц входит в оперативную группу республиканцев по Китаю и утверждает, что армия США не настолько подготовлена, как необходимо, на случай возникновения конфликта в Индо-Тихоокеанском регионе.

Политические взгляды Майкла Уолца и поддержка Трампа

Уолц является сторонником Трампа, который раскритиковал деятельность Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также заявил о необходимости для США быть готовыми к потенциальному конфликту.

В опубликованной ранее в этом году своей книге, Уолц изложил стратегию из пяти частей по предотвращению войны с Китаем. Он включил более быстрое вооружение Тайваня, успокоение союзников в Тихом океане и модернизацию самолетов и кораблей.

По словам Уолца, его взгляды по поводу Украины изменились. После полномасштабного вторжения РФ он призвал администрацию Байдена предоставить Киеву больше оружия, чтобы помочь оттеснить российские войска. Однако в прошлом месяце он заявил, что необходимо пересмотреть цели США в Украине.

«В интересах ли Америки, собираемся ли мы вкладывать время, средства и ресурсы, которые нам сейчас так нужны в Тихом океане?», - спросил он.

Также Уолц похвалил Трампа за то, что он подтолкнул союзников по НАТО тратить больше средств на оборону. Однако, в отличие от избранного президента, он не предлагал США выйти из Альянса.

«Послушайте, мы можем быть союзниками и друзьями и вести трудные разговоры», - сказал он в октябре.

Кроме того, известно, что раскритиковав администрацию Байдена за провальный вывод войск из Афганистана в 2021 году, Уолц публично похвалил внешнеполитические взгляды Трампа.

«Нарушители порядка часто бывают неприятными... честно говоря, нашему учреждению национальной безопасности и, конечно, многим людям в Пентагоне, которые погрязли в старых дурных привычках, нужны такие нарушения. Дональд Трамп, это тот самый разрушитель», - сказал он в начале этого года.

СМИ отмечает, что ранее в этом году Уолц продемонстрировал свою преданность Трампу. В частности, он появился на слушании по делу в сокрытии выплаты денег порнозвезде за молчание об отношениях. Слушание прошло 16 мая в Манхэттене, а Уолц стал одним из немногих законодателей, кто решился прийти.

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