А был ли разговор? Владимир Фесенко

12.11.2024, 8:48

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Утечка могла быть выгодной для Трампа.

Сейчас вокруг будущих вероятных переговоров о завершении войны между Россией и Украиной появляется много противоречивой, иногда конспирологической, а то и фейковой информации

В этом контексте очень показательна история с сенсационной информацией The Washington Post о телефонном разговоре между Трампом и Путиным, который якобы состоялся еще 7 ноября. Однако в Кремле эту информацию уже опровергли. Это сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

И как тогда понимать историю о якобы телефонном разговоре между Трампом и Путиным, который то ли был, то ли его придумали? The Washington Post — это достаточно авторитетное издание и не будет распространять сомнительную информацию из источников, которые не вызывают доверия. С высокой вероятностью они опубликовали информацию, которая была целенаправленной утечкой из штаба Трампа. По содержанию этой информации заметно, что она является выгодной для Трампа, демонстрирует его жесткую позицию в отношении Путина. Между прочим, возможно именно поэтому эту информацию и опровергли в Кремле.

На мой взгляд, информация, которая была опубликована в The Washington Post также должна была стать прелюдией и определенной формой легитимации для официального звонка Трампа Путину. В данном случае надо учитывать и статусные игры между Трампом и Путиным. Если Трамп первым позвонит Путину (даже с добрыми намерениями прекратить войну в Украине), тогда он будет выглядеть просителем, будет в более слабой позиции, как более заинтересованная в контакте сторона. Кажется, у Трампа это прекрасно понимают, поэтому и ищут варианты, как нейтрализовать эту проблему. Возможно, утечка в The Washington Post должна была стать одним из инструментов разрешения статусных противоречий между Путиным и Трампом. Но опровержения Пескова испортили все эти маневры штаба Трампа. Кроме того, эта ситуация лишний раз напоминает штабу Трампа, что легкой и успешной коммуникации с Путиным у них не будет.

Был ли сам этот разговор между Путиным и Трампом? Возможно и был, но неофициальный, и такой, который в Кремле не хотят подтверждать. Что также показательно, и свидетельствует о наличии противоречий интересов Трампа и Путина уже на старте нового этапа их взаимоотношений.

Что касается околопереговорной суеты, то наиболее наглядным ее показателем является хаотичный «парад мирных планов Трампа», которые сейчас появляются ежедневно в разных интерпретациях, иногда противоречащих одна другой. Не вдаваясь в детали, отмечу главное, такое большое количество разнообразных и даже противоречивых мирных инициатив от представителей команды Трампа свидетельствует о том, что в штабе Трампа на данный момент нет четкого, последовательного и официально утвержденного мирного плана по завершению войны между Россией и Украиной. Происходит некий публичный, с претензией на «креативность» мозговой штурм относительно того, каким образом и на каких условиях можно завершить войну в Украине.

Но одновременно это свидетельствует о том, что окончательное решение по решению этой проблемы до сих пор не принято. И когда это решение будет принято, мы не знаем. Возможно это будет приниматься в процессе самих мирных переговоров. Будут исходить из базовых идей, а детали будут согласовывать во время самих переговоров. В этой ситуации есть потенциальные риски, но и определенные возможности. Другое дело, кто этим больше воспользуется — мы или россияне. И в этом контексте очень важно, кто именно будет переговорщиками от Трампа.

Владимир Фесенко, «Фейсбук»

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