Как Тиль Швайгер едва не достучался до дна в Беларуси 2 Артем Синицын

12.11.2024, 9:00

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И что эта история говорит о сегодняшней репутации нашей страны.

Звезде культового немецкого фильма «Достучаться до небес» Тилю Швайгеру пришлось оправдываться за свои слова, прозвучавшие на пресс-конференции в Минске.

Его комплименты в адрес Беларуси, о которой он «слышал только самое лучшее», понравились далеко не всем белорусам. Как и сам факт его делового визита в страну.

В страну, в которой продолжают умирать в тюрьмах политические заключенные. Где одних арестовывают за лайки и репосты целыми семьями, а других целыми коллективами заставляют унижаться на камеру, «уговаривая» престарелого диктатора еще пять лет порулить государством.

Вряд ли Тиль Швайгер ничего не знал о Беларуси. Тем более, что он сам признался, что гуглил новости о ней накануне приезда. Совсем недавно немецкая пресса писала о сомнительном бизнесе в Беларуси Йорга Дорнау, одного из местных политиков-популистов.

И если актер ничего не слышал о луковой ферме под Лидой, где использовался труд политических арестантов, то уж о Марии Колесниковой, которую хорошо знают в его стране, должен был слышать хоть что-то.

Не говоря уже о Рико Кригере — немце, которому в Беларуси вынесли смертный приговор, предварительно использовав для инсценировки теракта на железной дороге.

Тиль Швайгер, безусловно, и близко не Уолтер Дюранти, получивший в 1932-м Пулитцера за написанные под диктовку Сталина статьи, отрицающие голодомор в СССР. Он просто актер, решивший заработать немного денег.

Но времена относительно безболезненного кормления морковкой из рук Лукашенко, равно как и участия с ним в сенокосах, давно ушли. Сегодня у нашей страны и ее правящего режима репутация такова, что для избежания обвинений в попытках достучаться до дна лучше отложить визиты сюда до лучших времен.

Артем Синицын, «Салiдарнасць»

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