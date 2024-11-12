А вдруг обидится? Telegram-канал «СерпомПо»

12.11.2024, 9:06

2,946

Нашкодившие «ученики».

Итак, фильм про Трампа «Ученик», в котором он показан в нелицеприятном виде, в России не покажут.

Что в этой истории поразительно, так это то, что всемогущее начальство самой великой державы в мире с оружием «аналоговнет», повернувшее на восток от подлой Америки и показавшее Западу зады Медведева и других пропагандистов, великие спецоператоры до победного конца, вдруг ослабели в коленках, побледнели, схватились за живот и помчались в уборные.

А вдруг Трамп обидится? Ему донесут, что в великой державе его порочат художественным фильмом, и он откажется от идеи мирных переговоров с Путиным? Не будет «звонка другу»!

Как всегда, болтовня начальства о величии рухнула со всего размаха в грязь на совершенной мелочи, явив ничтожество и трусость. Это и есть момент истины, кто они такие на самом деле и как у них идут дела. Словно учитель, Трамп вошел в класс, и вся галдевшая шпана разом притихла, усевшись за парты.

Слушайте, великие кремлевцы, пойдите еще дальше – передайте Трампу, что не только фильм про него в России не покажут, но и переведите на английский и отправьте ему сериал, где Дюжев изображает Байдена, больше напоминая алкогольную фантазию об американском президенте.

Кстати, и Дюжев пусть напишет Трампу личную благодарность за победу. Потому что, если бы Трамп проиграл, Канделаки могла заставить Дюжева играть Камалу Харрис в пропагандистском сериале (роль Трампа Дюжев на себя уже примерил). Получил бы Zадание партии - не смог бы отказаться.

Telegram-канал «СерпомПо»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com