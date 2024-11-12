А вдруг обидится?
- Telegram-канал «СерпомПо»
- 12.11.2024, 9:06
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Нашкодившие «ученики».
Итак, фильм про Трампа «Ученик», в котором он показан в нелицеприятном виде, в России не покажут.
Что в этой истории поразительно, так это то, что всемогущее начальство самой великой державы в мире с оружием «аналоговнет», повернувшее на восток от подлой Америки и показавшее Западу зады Медведева и других пропагандистов, великие спецоператоры до победного конца, вдруг ослабели в коленках, побледнели, схватились за живот и помчались в уборные.
А вдруг Трамп обидится? Ему донесут, что в великой державе его порочат художественным фильмом, и он откажется от идеи мирных переговоров с Путиным? Не будет «звонка другу»!
Как всегда, болтовня начальства о величии рухнула со всего размаха в грязь на совершенной мелочи, явив ничтожество и трусость. Это и есть момент истины, кто они такие на самом деле и как у них идут дела. Словно учитель, Трамп вошел в класс, и вся галдевшая шпана разом притихла, усевшись за парты.
Слушайте, великие кремлевцы, пойдите еще дальше – передайте Трампу, что не только фильм про него в России не покажут, но и переведите на английский и отправьте ему сериал, где Дюжев изображает Байдена, больше напоминая алкогольную фантазию об американском президенте.
Кстати, и Дюжев пусть напишет Трампу личную благодарность за победу. Потому что, если бы Трамп проиграл, Канделаки могла заставить Дюжева играть Камалу Харрис в пропагандистском сериале (роль Трампа Дюжев на себя уже примерил). Получил бы Zадание партии - не смог бы отказаться.
Telegram-канал «СерпомПо»