закрыть
12 ноября 2024, вторник, 9:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

А вдруг обидится?

  • Telegram-канал «СерпомПо»
  • 12.11.2024, 9:06
  • 2,946
А вдруг обидится?

Нашкодившие «ученики».

Итак, фильм про Трампа «Ученик», в котором он показан в нелицеприятном виде, в России не покажут.

Что в этой истории поразительно, так это то, что всемогущее начальство самой великой державы в мире с оружием «аналоговнет», повернувшее на восток от подлой Америки и показавшее Западу зады Медведева и других пропагандистов, великие спецоператоры до победного конца, вдруг ослабели в коленках, побледнели, схватились за живот и помчались в уборные.

А вдруг Трамп обидится? Ему донесут, что в великой державе его порочат художественным фильмом, и он откажется от идеи мирных переговоров с Путиным? Не будет «звонка другу»!

Как всегда, болтовня начальства о величии рухнула со всего размаха в грязь на совершенной мелочи, явив ничтожество и трусость. Это и есть момент истины, кто они такие на самом деле и как у них идут дела. Словно учитель, Трамп вошел в класс, и вся галдевшая шпана разом притихла, усевшись за парты.

Слушайте, великие кремлевцы, пойдите еще дальше – передайте Трампу, что не только фильм про него в России не покажут, но и переведите на английский и отправьте ему сериал, где Дюжев изображает Байдена, больше напоминая алкогольную фантазию об американском президенте.

Кстати, и Дюжев пусть напишет Трампу личную благодарность за победу. Потому что, если бы Трамп проиграл, Канделаки могла заставить Дюжева играть Камалу Харрис в пропагандистском сериале (роль Трампа Дюжев на себя уже примерил). Получил бы Zадание партии - не смог бы отказаться.

Telegram-канал «СерпомПо»

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Портрет лузера
Портрет лузера Петр Шуклинов
Лукашенко уже на лесоповале
Лукашенко уже на лесоповале Ирина Халип
Пехота второго сорта
Пехота второго сорта Виталий Портников
Победа Трампа приведет к формированию нового мирового порядка
Победа Трампа приведет к формированию нового мирового порядка Леонид Невзлин