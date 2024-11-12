Концерт российской группы «Иванушки» в Минске закончился скандалом 9 12.11.2024, 9:10

7,634

В Сети негодуют из-за выступления музыкантов.

Минчанка в тиктоке рассказала, как захотела «вспомнить молодость, детство» и купила билеты на 7 ноября на концерт российской группы «Иванушки International». Билеты в Дворец спорта, кстати, были не очень дешевыми: от 94 до 170 рублей, пишет «Наша Нiва».

Концерт начался с опозданием, а затем целый час выступали другие музыканты.

Другие блогеры также жалуются в тиктоке, что сами «Иванушки» появились на сцене примерно только через час. Их выступление разочаровало девушку.

— Уже в этот момент настроение было немного испорчено. Мы очень ждали, но прошло много времени. Ну ладно, дождались. Они пели все те классные песни, которые мы все знаем наизусть. Но «пели» — это громко сказано… Пел только один парень — самый молодой. Рыжий и Кирилл все время куда-то уходили, пели по несколько слов в песне. Это было максимально неуважительно.

В тиктоке есть ролики, где видно, как два вокалиста обсуждают что-то прямо на сцене во время исполнения песни. Это тоже не всем понравилось.

— Весь концерт пел только этот один парень, старался зажигать публику, поддерживать как-то, разговаривать. А вот те двое вели себя максимально неадекватно. Мало того, что они не пели, они просто неуважительно куда-то отходили. У меня впечатления максимально отрицательные. Не знаю, что произошло: ребята устали, зажрались, извините за такое слово, но выглядело именно так.

За два дня ролик девушки набрал 1,9 миллиона просмотров и около 25 тысяч лайков, а также 3 тысячи комментариев. Белорусы обсуждали, что после концертов российских звезд нередко остаются разочарованными.

«Такая же ситуация была на концерте «Иванушек» на День шахтёра в Солигорске в прошлом году. Весь концерт вытянул Туриченко — самый молодой. Рыжий и Кирилл только вставляли слова, и состояние их было непонятное», — вспомнила одна женщина.

«Мы так как-то на Лепса в Могилеве сходили. Полное разочарование. Почему все они так себя ведут в Беларуси? Обидно. Конечно, есть и достойные артисты», — поделилась негативным опытом белоруска.

«Ужас какое разочарование. Мы так в прошлом году на Asti сходили. И на Зиверт я тоже получила негативные отзывы. Они что, считают, что в Беларуси можно выступать на отвали?» — написала ещё одна комментаторша.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com