Z-пропагандистка: У россиян дикие потери1
- 12.11.2024, 9:18
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Неожиданная правда.
Коллаборантка и российская пропагандистка Татьяна Монтян выступила с громким заявлением о серьезных потерях в рядах российской армии.
По ее словам, тактика так называемых «мясных штурмов» — массового наступления с большими жертвами — приводит к огромным потерям живой силы, что значительно сокращает число россиян, готовых подписывать контракт для участия в войне с Украиной, пишет «Диалог».
По словам Монтян, даже существенное увеличение выплат за подписание контракта не мотивирует людей отправляться на фронт.
Россияне осознают, что вероятность использования этих выплат крайне мала, и избегают участия в боевых действиях. «У нас дикие потери, у нас мясные штурмы… Массово людей бросают на обнуление!» - заявила она.
Другие российские военные источники подтверждают ее слова: с исчерпанием пехоты российские командиры стали отправлять в бой операторов дронов, что указывает на острую нехватку бойцов.