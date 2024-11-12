Z-пропагандистка: У россиян дикие потери 1 12.11.2024, 9:18

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Неожиданная правда.

Коллаборантка и российская пропагандистка Татьяна Монтян выступила с громким заявлением о серьезных потерях в рядах российской армии.

По ее словам, тактика так называемых «мясных штурмов» — массового наступления с большими жертвами — приводит к огромным потерям живой силы, что значительно сокращает число россиян, готовых подписывать контракт для участия в войне с Украиной, пишет «Диалог».

По словам Монтян, даже существенное увеличение выплат за подписание контракта не мотивирует людей отправляться на фронт.

Россияне осознают, что вероятность использования этих выплат крайне мала, и избегают участия в боевых действиях. «У нас дикие потери, у нас мясные штурмы… Массово людей бросают на обнуление!» - заявила она.

Другие российские военные источники подтверждают ее слова: с исчерпанием пехоты российские командиры стали отправлять в бой операторов дронов, что указывает на острую нехватку бойцов.

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