В России произошел переворот 2 Дмитрий Золотухин

12.11.2024, 9:50

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Путин противоречит сам себе.

На Валдайском форуме модератор спросил Путина о том, а каких границах Россия признает Украину.

Несмотря на то, что Евгений «Маршал» Жуков уже однажды в своем интервью отвечал на этот вопрос — «Россия будет признавать Украину в границах той территории, на которой россияне получают *изды…» — тем не менее, это интересный момент в интервью Путина. И его изюминка заключается в следующем…

По словам Путина, «мы признавали Украину в рамках договоренностей 1991 года, но тогда в Декларации о суверенитете было написано, что Украина — это внеблоковое государство. И на этой базе мы признавали и границы».

Вероятно, Путин имеет в виду этот пункт Декларации:

«Українська РСР урочисто проголошує про свій намір стати в майбутньому постійно нейтральною державою, яка не бере участі у військових блоках і дотримується трьох неядерних принципів: не приймати, не виробляти і не набувати ядерної зброї».

Впоследствии, дескать, Украина изменила конституцию и внесла стремление вступить в НАТО, не спросив разрешения у Путина. «А мы так не договаривались…»

Это очень важный момент его выступления.

Поскольку мы не договаривались и о том, что Путин поломает через колено российскую конституцию несколько раз за 30 лет, изъяв политику из регионов путем прекращения в субъектах федерации любого политического процесса, а также — обнулив свои президентские сроки.

Мы ведь тоже так не договаривались.

Путин фактически совершил госпереворот в России, скроив под себя законодательство. А мы не поддерживаем госпереворотов.

Путин, по сути, совершил в России «коричневую революцию».

Далее Путин приводит пример решения международного суда по Косово, упоминая, что самоопределяющаяся территория не обязана никак согласовывать свои действия с тем государством, в которое входит перед самоопределением эта территория.

То есть, по сути, Путин противоречит сам себе, с одной стороны, заявляя, что отделяющаяся Украина никоим образом не обязана как-то закреплять или не закреплять свою внеблоковость. Но тут же говорит: «Мы так не договаривались"

Таким образом, для долгосрочного урегулирования и окончания войны, Путин должен вернуть все нормативно правовые положения конституции РФ, которую он волюнтаристским способом изменил, и вследствие этого, покинуть пост президента, как лицо, незаконно занимающее данный пост.

Дмитрий Золотухин, «Фейсбук»

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