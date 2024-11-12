В России произошел переворот

В России произошел переворот2
- Дмитрий Золотухин
- 12.11.2024, 9:50
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Путин противоречит сам себе.
На Валдайском форуме модератор спросил Путина о том, а каких границах Россия признает Украину.
Несмотря на то, что Евгений «Маршал» Жуков уже однажды в своем интервью отвечал на этот вопрос — «Россия будет признавать Украину в границах той территории, на которой россияне получают *изды…» — тем не менее, это интересный момент в интервью Путина. И его изюминка заключается в следующем…
По словам Путина, «мы признавали Украину в рамках договоренностей 1991 года, но тогда в Декларации о суверенитете было написано, что Украина — это внеблоковое государство. И на этой базе мы признавали и границы».
Вероятно, Путин имеет в виду этот пункт Декларации:
«Українська РСР урочисто проголошує про свій намір стати в майбутньому постійно нейтральною державою, яка не бере участі у військових блоках і дотримується трьох неядерних принципів: не приймати, не виробляти і не набувати ядерної зброї».
Впоследствии, дескать, Украина изменила конституцию и внесла стремление вступить в НАТО, не спросив разрешения у Путина. «А мы так не договаривались…»
Это очень важный момент его выступления.
Поскольку мы не договаривались и о том, что Путин поломает через колено российскую конституцию несколько раз за 30 лет, изъяв политику из регионов путем прекращения в субъектах федерации любого политического процесса, а также — обнулив свои президентские сроки.
Мы ведь тоже так не договаривались.
Путин фактически совершил госпереворот в России, скроив под себя законодательство. А мы не поддерживаем госпереворотов.
Путин, по сути, совершил в России «коричневую революцию».
Далее Путин приводит пример решения международного суда по Косово, упоминая, что самоопределяющаяся территория не обязана никак согласовывать свои действия с тем государством, в которое входит перед самоопределением эта территория.
То есть, по сути, Путин противоречит сам себе, с одной стороны, заявляя, что отделяющаяся Украина никоим образом не обязана как-то закреплять или не закреплять свою внеблоковость. Но тут же говорит: «Мы так не договаривались"
Таким образом, для долгосрочного урегулирования и окончания войны, Путин должен вернуть все нормативно правовые положения конституции РФ, которую он волюнтаристским способом изменил, и вследствие этого, покинуть пост президента, как лицо, незаконно занимающее данный пост.
Дмитрий Золотухин, «Фейсбук»