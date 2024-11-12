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Банки Беларуси прекратят оказывать часть услуг

  • 12.11.2024, 10:14
  • 2,310
Банки Беларуси прекратят оказывать часть услуг

Список изменений.

Финансовый сектор страны поведал о способах платежей внутри РБ и за границей, о новшествах в списках продуктов и услуг, об изменении комиссий за переводы в юанях, пишет сайт banki24.by.

БНБ-Банк сообщил, что держатели карточек Белкарт могут оплачивать покупки и услуги офлайн смартфоном как внутри страны, так и за рубежом в сервисе бесконтактной оплаты Белкарт Pay.

После привязки карточки можно до 30 раз совершить оплату без подключения к интернету. Сервис работает на устройствах на базе ОС Android (от версии 6.0 и выше) и Huawei, поддерживающих технологию NFC.

Белкарт Pay дает возможность совершать платежи во всех терминалах, где принимают бесконтактные карты Белкарт; просматривать баланс или снимать наличные в банкоматах, поддерживающих бесконтактные операции.

Банк анонсировал, что пополнять карточки или снимать наличные с помощью Белкарт Pay в кассах и пунктах обмена валют БНБ-Банка будет возможным уже в конце 2024 года.

МТБанк рассказал клиентам, что 2 декабря мобильное приложение «ИКС Карта» полностью прекратит свое функционирование (доступ в него будет невозможен). При этом клиенты смогут продолжить пользоваться карточкой ИКС Карта (до истечения ее срока действия) как обычной дебетовой карточкой. Однако все другие карточки, ранее привязанные к карточке ИКС Карта в режимах «Карта» и (или) «Правила», будут отвязаны.

Технобанк сообщил, что принято решение о прекращении предоставления услуги совершения операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами с 27 декабря.

В связи с этим с 4 ноября открытие новых позиций недоступно, а до 14 декабря включительно клиенты могут закрыть текущие позиции, в наиболее подходящий для них момент по рыночной цене.

С 16 по 26 декабря будет происходить возврат маржинального обеспечения, обнуление клиентских остатков, закрытие клиентских позиций и аккаунтов в Технобанке.

Альфа-Банк информировал, что с 11 ноября вступают в силу изменения в перечень вознаграждений. Так, введено дополнительное вознаграждение за перевод в китайских юанях (CNY) в пользу бенефициаров, являющихся клиентами Банка ВТБ (ПАО) Шанхай, Китай, — 6,35% от суммы перевода.

EXANTE закрывает аккаунты клиентов из Беларуси. Клиенты европейского брокера EXANTE из Беларуси начали получать уведомления о необходимости ликвидации позиций в течение 14 дней.

Европейский брокер объясняет свои действия изменениями в регулировании, которые вынуждают компанию завершить бизнес-отношения с резидентами Беларуси.

Аккаунты резидентов Беларуси будут закрыты в течение 14 дней с даты уведомления брокера. Клиентов просят перевести активы к другому брокеру, но не в РБ и не в РФ (неприменимо к подсанкционным финансовым инструментам).

»Финам» не будет развивать криптоброкера в Беларуси. Об этом «Вестнику НАУФОР» сообщил президент-председатель правления группы компаний «Финам» Владислав Кочетков.

«Мы изучали возможность присоединиться к одной из криптобирж в Белоруссии. Но не сложилась экономика проекта. Брокер же должен зарабатывать, получать комиссию. Чтобы создание криптоброкера (а значит, подключение к криптобирже) окупилось в конкретном белорусском кейсе, надо было привлечь в этот проект активно торгующих клиентов. А активно торгующему клиенту, исходя из действующих тарифов, было более выгодно торговать на иностранных криптобиржах. Даже если „Финам“ ужимал свой интерес до уровня всего лишь безубыточности», — отметил Кочетков.

Российский регулятор уменьшит продажи валюты на рынке. Чистые продажи валюты окажут меньшую поддержку RUB в ноябре и начале декабря. Это следует из соотношения валовых покупок и продаж валюты (главным образом юаней) на будущий период.

Так, с 7 ноября по 5 декабря чистые продажи валюты будут равны ≈4,2 млрд RUB в экв. в день. Справочно: с 7 октября по 6 ноября чистые продажи валюты составляли ≈5,3 млрд RUB в день.

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