Банки Беларуси прекратят оказывать часть услуг
- 12.11.2024, 10:14
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Список изменений.
Финансовый сектор страны поведал о способах платежей внутри РБ и за границей, о новшествах в списках продуктов и услуг, об изменении комиссий за переводы в юанях, пишет сайт banki24.by.
БНБ-Банк сообщил, что держатели карточек Белкарт могут оплачивать покупки и услуги офлайн смартфоном как внутри страны, так и за рубежом в сервисе бесконтактной оплаты Белкарт Pay.
После привязки карточки можно до 30 раз совершить оплату без подключения к интернету. Сервис работает на устройствах на базе ОС Android (от версии 6.0 и выше) и Huawei, поддерживающих технологию NFC.
Белкарт Pay дает возможность совершать платежи во всех терминалах, где принимают бесконтактные карты Белкарт; просматривать баланс или снимать наличные в банкоматах, поддерживающих бесконтактные операции.
Банк анонсировал, что пополнять карточки или снимать наличные с помощью Белкарт Pay в кассах и пунктах обмена валют БНБ-Банка будет возможным уже в конце 2024 года.
МТБанк рассказал клиентам, что 2 декабря мобильное приложение «ИКС Карта» полностью прекратит свое функционирование (доступ в него будет невозможен). При этом клиенты смогут продолжить пользоваться карточкой ИКС Карта (до истечения ее срока действия) как обычной дебетовой карточкой. Однако все другие карточки, ранее привязанные к карточке ИКС Карта в режимах «Карта» и (или) «Правила», будут отвязаны.
Технобанк сообщил, что принято решение о прекращении предоставления услуги совершения операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами с 27 декабря.
В связи с этим с 4 ноября открытие новых позиций недоступно, а до 14 декабря включительно клиенты могут закрыть текущие позиции, в наиболее подходящий для них момент по рыночной цене.
С 16 по 26 декабря будет происходить возврат маржинального обеспечения, обнуление клиентских остатков, закрытие клиентских позиций и аккаунтов в Технобанке.
Альфа-Банк информировал, что с 11 ноября вступают в силу изменения в перечень вознаграждений. Так, введено дополнительное вознаграждение за перевод в китайских юанях (CNY) в пользу бенефициаров, являющихся клиентами Банка ВТБ (ПАО) Шанхай, Китай, — 6,35% от суммы перевода.
EXANTE закрывает аккаунты клиентов из Беларуси. Клиенты европейского брокера EXANTE из Беларуси начали получать уведомления о необходимости ликвидации позиций в течение 14 дней.
Европейский брокер объясняет свои действия изменениями в регулировании, которые вынуждают компанию завершить бизнес-отношения с резидентами Беларуси.
Аккаунты резидентов Беларуси будут закрыты в течение 14 дней с даты уведомления брокера. Клиентов просят перевести активы к другому брокеру, но не в РБ и не в РФ (неприменимо к подсанкционным финансовым инструментам).
»Финам» не будет развивать криптоброкера в Беларуси. Об этом «Вестнику НАУФОР» сообщил президент-председатель правления группы компаний «Финам» Владислав Кочетков.
«Мы изучали возможность присоединиться к одной из криптобирж в Белоруссии. Но не сложилась экономика проекта. Брокер же должен зарабатывать, получать комиссию. Чтобы создание криптоброкера (а значит, подключение к криптобирже) окупилось в конкретном белорусском кейсе, надо было привлечь в этот проект активно торгующих клиентов. А активно торгующему клиенту, исходя из действующих тарифов, было более выгодно торговать на иностранных криптобиржах. Даже если „Финам“ ужимал свой интерес до уровня всего лишь безубыточности», — отметил Кочетков.
Российский регулятор уменьшит продажи валюты на рынке. Чистые продажи валюты окажут меньшую поддержку RUB в ноябре и начале декабря. Это следует из соотношения валовых покупок и продаж валюты (главным образом юаней) на будущий период.
Так, с 7 ноября по 5 декабря чистые продажи валюты будут равны ≈4,2 млрд RUB в экв. в день. Справочно: с 7 октября по 6 ноября чистые продажи валюты составляли ≈5,3 млрд RUB в день.