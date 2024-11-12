СМИ: Россияне используют провальную тактику в стиле «банзай» 12.11.2024, 10:39

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Оккупанты хаотично катят много техники под огонь ВСУ.

В Курской области наблюдается активизация боев: российская техника в большом количестве движется к украинским позициям, а украинцы наносят по ней прямые удары, пишет Forbes.

Российские морские пехотинцы и десантники, а также подкрепления из Северной Кореи активно штурмуют украинские позиции, стремясь оттеснить их из Курской области до инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа, запланированной на январь.

Сейчас вдоль левого фланга украинского выступления в Курской области, который охватывает 250 квадратных миль, находятся подразделения трех украинских бригад, держащих оборону против более многочисленных и лучше вооруженных сил России и ее союзников. Кремль, как кажется, готов к значительным потерям, пытаясь вернуть часть Курской области, захваченную украинскими войсками в августе.

«На Курском направлении продолжаются очень ожесточенные бои», - заявил оператор украинского дрона Кригсфоршер. Под прикрытием дымовых завес российские десантники из 51-го полка и морпехи из 155-й бригады атаковали в понедельник. Кригсфоршер сообщил о 18 единицах российской бронетехники и пяти танках Т-72, Т-80 и Т-90, продвигавшихся тремя колоннами.

Украинские танки и беспилотники вступили в бой, нанеся значительные потери врагу. В результате боев было уничтожено 15 БМП и БТР, а также три танка. «Нам повезло, что они совершают так много атак в стиле банзай», - отметил Кригсфоршер.

Бои ведутся на близком расстоянии, иногда возникают хаотичные ситуации. Например, два украинских танка, вероятно из 17-й тяжелой механизированной бригады, вышли на встречу россиянам, но не заметили четыре российские бронемашины с десантниками. Лишь после того, как десантники вышли из машин, украинские танкисты открыли огонь и уничтожили одну из БМД.

Нередко российские отряды несут значительные потери от одиночных взрывов. В субботу, во время атаки, украинские дроны уничтожили около 15 российских военных, которые вышли из техники 51-го полка.

Потери несут и украинцы: недавно россияне захватили и казнили шестерых украинских военнослужащих, продолжая серию жестоких расправ над пленными.

В то же время Украина ищет резервы для усиления Курской обороны, ведь восточный фронт остается под угрозой. Россия же получает подкрепление из Северной Кореи, а также может перебросить элитную 76-ю дивизию ВДВ.

Кремль, похоже, стремится восстановить контроль над городом Суджа, лежащим в центре украинского выступления в Курской области. Как сообщает Украинский центр оборонных стратегий, Россия хочет сделать это до вступления в должность президента США, чтобы закрепить свою позицию.

Дональд Трамп обещал остановить войну в Украине, предлагая заморозить линию фронта. Если перемирие состоится сейчас, это может означать передачу России 72 000 квадратных км украинской территории, и Украине - 400 квадратных км Курской области. Однако, вероятно, Путин пытается вернуть Курскую область под контроль России до возможного прекращения огня, чтобы не оставить Украине часть территории.

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