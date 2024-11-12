закрыть
12 ноября 2024, вторник, 11:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Видео из Азербайджана подогрело слухи о болезни Лукашенко

1
  • 12.11.2024, 10:49
  • 3,052
Видео из Азербайджана подогрело слухи о болезни Лукашенко

Проблемы со здоровьем налицо.

Политолог Дмитрий Болкунец опубликовал видео с климатического саммита, который проходит в азербайджанском Баку. Видео подогрело слухи о болезни Лукашенко:

Ильхам Алиев при росте 188 см весит 85 кг. Александр Лукашенко при аналогичном росте выглядит значительно крупнее, его вес оценивается в 150 кг. На фото и видео Лукашенко почти вдвое массивнее, что подчеркивает визуальный контраст между ними.

Вероятно наличие ожирения III степени. Это крайняя степень по классификации ВОЗ. Избыточная масса тела увеличивает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и заболеваний суставов. Частыми симптомами могут стать одышка при небольшой физической активности, быстрая утомляемость и снижение подвижности.

В пожилом возрасте такие признаки особенно опасны, так как нагрузка на сердце и легкие существенно возрастает, что может повлиять на общее самочувствие и качество жизни.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Портрет лузера
Портрет лузера Петр Шуклинов
Лукашенко уже на лесоповале
Лукашенко уже на лесоповале Ирина Халип
Пехота второго сорта
Пехота второго сорта Виталий Портников
Победа Трампа приведет к формированию нового мирового порядка
Победа Трампа приведет к формированию нового мирового порядка Леонид Невзлин