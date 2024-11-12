Видео из Азербайджана подогрело слухи о болезни Лукашенко

Видео из Азербайджана подогрело слухи о болезни Лукашенко1
- 12.11.2024, 10:49
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Проблемы со здоровьем налицо.
Политолог Дмитрий Болкунец опубликовал видео с климатического саммита, который проходит в азербайджанском Баку. Видео подогрело слухи о болезни Лукашенко:
— Ильхам Алиев при росте 188 см весит 85 кг. Александр Лукашенко при аналогичном росте выглядит значительно крупнее, его вес оценивается в 150 кг. На фото и видео Лукашенко почти вдвое массивнее, что подчеркивает визуальный контраст между ними.
Вероятно наличие ожирения III степени. Это крайняя степень по классификации ВОЗ. Избыточная масса тела увеличивает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и заболеваний суставов. Частыми симптомами могут стать одышка при небольшой физической активности, быстрая утомляемость и снижение подвижности.
В пожилом возрасте такие признаки особенно опасны, так как нагрузка на сердце и легкие существенно возрастает, что может повлиять на общее самочувствие и качество жизни.