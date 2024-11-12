CNN: Госсекретарем США может стать «ястреб» 1 12.11.2024, 10:51

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Его назначение не придется по нраву диктаторам.

Избранный президент США Дональд Трамп, по всей вероятности, выберет сенатора от штата Флориды Марко Рубио на пост госсекретаря, сообщает 11 ноября CNN со ссылкой на информированные источники.

По словам одного из них, ранее считалось, что Трамп склоняется к кандидатуре бывшего посла США в Германии и бывшего и.о. директора национальной разведки Рика Гренелла, но затем он якобы принял решение о назначении Рубио после ряда звонков и бесед с союзниками сенатора от Флориды

Однако, как сказал второй источник, пока предложение Рубио не сделано официально, Трамп может передумать.

Поскольку Трамп, скорее всего, выберет Рубио главой Госдепа, а советником по национальной безопасности, по данным CNN, станет еще один «ястреб» в вопросах Китая — член Палаты представителей от Флориды Майк Уолтц — то это будет свидетельствовать о готовности избранного президента США обострить отношения с КНР.

Рубио, ранее претендовавший на пост вице-президента США, дал понять, что заинтересован в возможном присоединении к кабинету Трампа, если речь идет о подходящей роли, сообщили CNN несколько информированных источников.

Учитывая его глубокий опыт в области внешней политики, а также то, что Рубио входит как в комитет Сената по вопросам разведки, так и в комитет по международным отношениям, Госдепартамент показался ему подходящим местом. Кроме того, он уроженец Флориды и поддерживает тесные отношения с новым руководителем аппарата Трампа Сьюзи Уайлс.

Представитель Рубио отказался от комментариев по вопросу его возможного назначения.

Марко Рубио занимается политикой с 1993 года — и практически вся его карьера связанна со штатом Флорида. В 1998 году избран в городское правление Западного Майами, в 1999 — в Палату представителей Флориды от Республиканской партии. В 2003—2006 годах был в Палате лидером большинства, в 2006—2008 — спикером. В 2010 году победил на выборах в Сенат США от штата Флорида и с тех занимает кресло сенатора.

В 2016 году принимал участие в праймериз Республиканской партии в рамках выбора президента США и после голосования в кокусах в штате Айова занял третье место 23% голосов после Дональда Трампа (24%) и Теда Круза (28%). Но после поражения в родном штате Флорида снял кандидатуру.

В 2016 году казалось, что отношения Рубио и Трампа испортились окончательно, когда тот публично обрушился на Трампа и заявлял, что тот не собирается «делать Америку великой, а собирается сделать Америку оранжевой» (с намеком на привычку того постоянно использовать автозагар), высмеивал размер рук Трампа и называл его «мошенником», стремящимся захватить власть в Республиканской партии. Но с тех пор отношения Рубио и Трампа не только оттаяли, но и укрепились, уточнили в CNN.

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