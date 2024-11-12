BILD: Поездка актера Швайгера в Беларусь обернулась скандалом 12.11.2024, 11:06

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Молчание о политзаключенных вышло звезде кино боком.

Тиль Швайгер попал в скандал из-за визита в Беларусь. Звезда немецкого кино находится в Минске, где участвует в съемках рекламы дрифт-заездов.

Он провел пресс-конференцию, где назвал Беларусь «безопасной чистой страной», никак не упомянув о царящей там диктатуре. За это его критикует эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Репке.

Швайгер не ответил на запрос BILD, но репостнул статью Репке и написал такой текст в оправдание:

— Недавно я принял участие в пресс-конференции исключительно для того, чтобы рассказать о моем участии в фильме в рамках рекламной кампании, а также поделиться с публикой кроющейся за этим творческой работой. Мне обещали, что мероприятие будет полностью сконцентрировано на рекламе и ее содержании. К сожалению, должен констатировать, что часть пресс-конференции была вырвана из контекста и использована для поддержки посыла, который не соответствует ни моим убеждениям, ни моим намерениям. Для ясности: я не поддерживал никакой политической или идеологической позиции, которая получилась в связи с этим материалом, и дистанцируюсь от этого. Мое участие было строго ограничено тем, чтобы говорить о рекламе. Я сожалею, что эта ситуация привела к возмущению или неправильной интерпретации

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