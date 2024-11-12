Forbes: Тайвань помог перевооружить украинскую ПВО 12.11.2024, 11:07

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Крупная партия HAWK разрешила кризис.

Без особой огласки Тайвань, вероятно, стал одним из крупнейших помощников ВВС Украины. Бывший чиновник Пентагона Тони Ху рассказал, что Тайвань передал украинским военным свои излишки зенитно-ракетных батарей HAWK.

Как пишет Forbes, комментарии Ху подтверждают предыдущие заявления о сделке между Украиной и Тайванем при посредничестве США. Указывается, что тайваньские ракеты MIM-23 Homing All-the-Way Killer, а также их пусковые установки и радары дополнят дополнительные HAWK, подаренные Украине Соединенными Штатами и Испанией.

Теперь ВСУ могут развернуть до 15 батарей производства Raytheon HAWK, каждая из которых имеет не менее шести пусковых установок с тремя ракетами и связанные с ними радары. В начале полномасштабной войны Киев имел около 50 батарей ЗРК - в основном С-300 и другие советские модели. По подсчетам издания, HAWK могут составлять треть вооружения украинских сил противовоздушной обороны.

Хотя этому виду вооружения уже более 60 лет, он простой, надежный и высокомобильный. HAWK легко модернизировать и он прекрасно работает против более медленных дронов, крылатых ракет и пилотируемых летательных аппаратов. Кроме того, его боеприпас совместим с американско-норвежской зенитно-ракетной системой NASAMS, которая также есть у Украины.

Летом прошлого года официальные лица США вели переговоры со своими коллегами на Тайване о выкупе около дюжины батарей HAWK из всего около сотни пусковых установок, которые тайваньские силы начали выводить из эксплуатации еще в 2015 году.

Тогда большая партия HAWK должна была помочь Киеву решить назревающий кризис, поскольку Силы ПВО Украины двигались к неизбежному исчерпанию запасов ракет для С-300 и батарей ЗРК «Бук». С тех пор Украина интегрировала в свой воздушный щит широкий спектр иностранных ракет, пусковых установок и радаров.

«Чем больше различных систем ЗРК эксплуатирует Украина, тем больше различных ракетных запасов и производственных линий она может использовать, чтобы вооружить эти системы заменяемыми ракетами, когда они отражают почти ежедневные российские ракеты и беспилотники. Десятки стран используют или эксплуатируют батареи HAWK. Украина должна иметь возможность поставлять сотни ракет с прямым участием США или без него», - отмечает Forbes.

Как добавляется, HAWK не в том же классе, что и лучший украинский ЗРК «Патриот», который имеет радиус действия до 160 км с бортовой радиолокационной системой самонаведения. HAWK может бить на расстояние до 50 км или около того, наводясь на энергию от наземного радара, отражающуюся от воздушной цели.

Главным недостатком этой системы является то, что ее радар чувствителен к помехам. Однако это можно решить, если интегрировать старые ракеты и пусковые установки к лучшему радару от NASAMS.

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