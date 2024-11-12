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ВСУ уничтожили штурмовую колонну россиян под Курахово

  • 12.11.2024, 11:18
ВСУ уничтожили штурмовую колонну россиян под Курахово

Нейтрализовали полсотни оккупантов, танки и бронетранспортеры.

ВСУ успешно отразили механизированное наступление российских сил на кураховском направлении в Донецкой области. Украинские военные уничтожили восемь единиц бронетехники противника и нанесли ему значительные потери в личном составе.

Об этом сообщила 33 отдельная механизированная бригада ВСУ на своей странице в Facebook, сопроводив сообщение соответствующим видеоматериалом.

По данным бригады, российские войска предприняли попытку прорыва колонной бронетехники к одному из сел в окрестностях Курахово. Однако украинские защитники смогли остановить наступление, применив артиллерию, ударные дроны и немецкий танк «Leopard», состоящий на вооружении бригады.

«Противник получил встречный удар – артиллерийский обстрел и дроновые атаки. Наш экипаж на «Леопарде» произвел прямой выстрел по вражескому танку в пределах села, нанеся значительные потери», – говорится в сообщении.

В результате боестолкновения украинские военные уничтожили два российских танка и шесть боевых бронированных машин, которые перевозили пехоту. Также сообщается о 29 погибших российских оккупантов и 19 раненых.

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