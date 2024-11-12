Усиление Украины: Франция и Великобритания готовят важные решения

Усиление Украины: Франция и Великобритания готовят важные решения1
- 12.11.2024, 11:34
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Касаются оперативных военных вопросов.
Премьер-министр Британии Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон провели разговор без участия широкой делегации, во время которого рассматривали вопросы, связанные с Украиной.
Как говорится в коммюнике на сайте Елисейского дворца, основной целью их диалога было найти решения, которые поставили бы Украину на как можно более сильную позицию перед наступлением зимнего периода.
«Относительно ситуации в Украине лидеры двух стран подтвердили свою приверженность к тесной координации, подчеркнув свою решимость поддерживать Украину непоколебимо и столько, сколько потребуется, чтобы сорвать захватническую войну России в Украине», - говорится в сообщении.
Также европейские лидеры рассматривали возможность изменения позиции Соединенных Штатов в вопросе предоставления Украине разрешения на удары ракетами Storm Shadow, ведь сейчас ВСУ могут использовать их только у границы со страной-агрессором РФ, а не далеко за его пределами, пишет The Telegraph.
«Я всегда говорил, что мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и мы остаемся верными этому. Я также неоднократно говорил, что мы должны поставить Украину в наилучшее положение», - сказал Стармер.
При этом премьер-министр Великобритании отказался озвучивать детали дискуссий, касающихся оперативных военных вопросов.