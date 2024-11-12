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FT: Украина разрабатывала план победы для администрации Трампа

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  • 12.11.2024, 12:04
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FT: Украина разрабатывала план победы для администрации Трампа

Есть ряд интересных предложений.

Украина разработала план победы для укрепления связей с будущей администрацией Дональда Трампа, предлагая бизнес-сделки и военное сотрудничество. Это связано с опасениями, что избранный президент США может пойти на мирное соглашение с Россией, ослабив поддержку Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

По словам украинских и европейских чиновников, идеи были разработаны с учетом «транзакционного» подхода Трампа.

«Мы хотим, чтобы он увидел в Украине актив, а не проблему», - заявил один из участников подготовки.

Один из предложенных пунктов - заменить часть американских войск, размещенных в Европе, украинскими силами после завершения войны. Еще одна идея, по словам источников, близких к разработке плана победы, предполагает распределение природных ресурсов Украины среди западных партнеров, что, по мнению участников, должно заинтересовать Трампа.

Александр Мережко, глава комитета по иностранным делам в украинском парламенте, назвал обращение к Трампу «мудрым шагом».

«Трамп хочет быть победителем, а не проигравшим. Чтобы стать победителем, ему нужно показать Путину его место», - подчеркнул он.

В то же время эксперты считают, что Зеленский должен продемонстрировать готовность к переговорам с Россией.

«Украина ограничена своими национальными интересами и ожиданиями общества», — отметила директор киевского аналитического центра «Новая Европа» Алена Гетманчук.

Украина также рассматривает замену своего посла в Вашингтоне, чтобы наладить связи с командой Трампа. Западные союзники реагируют на предложения Киева с осторожностью, опасаясь, что мирное соглашение может ослабить безопасность Европы.

План победы

План победы Украины был представлен в Верховной Раде. Он состоит из пяти публичных пунктов и трех секретных приложений. Среди ключевых инициатив - приглашение Украины в НАТО.

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