У бывшего зама Шойгу нашли шикарную квартиру в Москве 2 12.11.2024, 12:35

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Тимур Иванов

Она арестована.

По делу бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова арестовали элитную квартиру в центре Москвы площадью свыше 300 кв. м и рыночной стоимостью более 500 млн российских рублей. Это следует из судебных документов, с которыми ознакомилось «РИА Новости».

По данным агентства, квартира находится в районе Арбата. На данный момент в ней зарегистрирована бывшая жена Иванова Светлана. Басманный суд удовлетворил ходатайство о наложении ареста на имущество 26 июня.

До этого по делу Иванова уже были арестованы десятки счетов и банковских вкладов, а также недвижимое (два нежилых помещения в особняке в центре Москвы общей площадью около 1 тыс. кв. м) и движимое имущество (принадлежащие бывшему чиновнику минивэн Mercedes-Benz V-класса, внедорожник Chevrolet Suburban и спортивный мотоцикл MV Agusta).

Иванова задержали и арестовали в апреле. Ему вменяют ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере), которая предусматривает до 15 лет лишения свободы. Следствие считает, что замминистра оказывал покровительство ряду фирм, чтобы им доставались выгодные госконтракты от Минобороны, а те взамен безвозмездно строили и реставрировали принадлежащую Иванову и его семье недвижимость. Сумма полученной таким образом взятки составила 1,185 млрд руб.

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