«Лукашенко рано радоваться» 12.11.2024, 12:34

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Отсидеться не получится.

Telegram-канал «Письма к дочери» считает, что главная угроза для режима Лукашенко — он сам. Автор канала порассудил о последствиях избрания президентом США Дональда Трампа для белорусского диктатора:

— А кое-кто просто тихо молился, чтобы его пронесло. Потому что кое-кто понимал, что отсидеться, прикрывая российские фланги от нападения НАТО, у него не получится.

И когда действительно пронесло, кое-кто испытал счастливое чувство эйфории.

Потому что теперь он и дальше может совершать обычные геополитические маневры в отведенных ему союзником рамках. А белорусские генералы по-прежнему смогут побеждать в телевизоре невероятно условного противника. Вместо того, чтобы заниматься несвойственным белорусским генералам военными функциями. Короче, что стабильность ему никто не проверит на прочность.

Но это, конечно, немножко преждевременное чувство эйфории. Потому что ничего ведь для стабильности на самом деле не изменилось. Просто одной условно-сослагательной угрозой для нее стало меньше. А все остальные угрозы стабильности никуда не делись. Потому что никто не может навредить стабильности больше, чем ее гарант и его свидетели.

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